F1 | Wolff suggerisce un approccio "civile" al caso Verstappen

Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, ha chiesto un approccio "civile" all'attuale polemica sulle parolacce, dopo che la FIA ha punito Max Verstappen per averne usata una a Singapore.

Nella conferenza stampa di giovedì, Verstappen, riflettendo sulla gara precedente in Azerbaijan, ha definito la sua auto "f***ed", cosa che ha suscitato l'indignazione della FIA, che gli ha inflitto l'equivalente di un servizio sociale. La reazione di Verstappen è stata quella di dire il meno possibile nelle conferenze stampa ufficiali successive, scegliendo di parlare con i media all'esterno.

Wolff ha raccontato di quando lui e il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, sono stati portati davanti ai commissari sportivi per aver usato un linguaggio scurrile a Las Vegas, ma ha osservato che forse erano necessarie maggiori sfumature.

"L'anno scorso sono stato davanti ai commissari sportivi dopo Las Vegas ed è stata un'esperienza piuttosto divertente! Io e Fred eravamo lì nello stesso momento. Lui era un po' più preoccupato", ha detto Wolff.

Gli ho detto: "È stata la prima volta dai tempi della scuola che sono stato chiamato dal preside, e vi assicuro che sarà l'ultima".

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Ben Hunt

"Detto questo, credo che si possa affermare che le parolacce e la maleducazione alla radio non sono cose che dovrebbero accadere. Se è così grave da essere irrispettoso, superando la linea, ci sono persone a casa che lo guardano".

"La parola con la F è ormai entrata nel linguaggio comune, ma è sempre il contesto a renderla tale. Vogliamo emozioni, vogliamo momenti crudi e capiamo che i piloti sono in uno stato estremo. Se riusciamo a smorzare un po' i toni è un bene per tutti noi, ma non bandirei necessariamente la parola con la F, perché penso che ci siano parole peggiori di questa".

"Non credo che usare la parola con la F in una conferenza stampa sia la cosa peggiore. Ma OK se dobbiamo adattarci, tutti noi adattiamo il nostro linguaggio, compresi i team principal, allora faremo più attenzione. Così è più civile".

Christian Horner, team principal della Red Bull, ha aggiunto che la situazione avrebbe potuto essere gestita in modo diverso, ritenendo che sarebbe stata più adatta una soluzione che potesse evitare un contraccolpo di questo tipo.

Max Verstappen, Red Bull Racing, in the garage with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ha negato di aver chiesto a Verstappen di moderare il linguaggio in macchina, osservando che dovrebbe esserci una differenza di contesto tra ciò che viene detto davanti ai media e le conversazioni con il muretto.

"Penso che Max abbia espresso chiaramente i suoi sentimenti al riguardo", ha spiegato Horner. "Naturalmente tutti questi piloti sono dei modelli, ma il linguaggio che si usa nella vita di tutti i giorni... credo che sarebbe stato meglio affrontarlo in modo leggermente diverso, per evitare qualsiasi imbarazzo".

"Non so quanto parli ora nella conferenza stampa della FIA, ma presumo che sia relativamente poco. Immagino che la differenza fosse tra una conferenza stampa ed il linguaggio in macchina, ma per un pilota che non è di madrelingua inglese...".

"Abbiamo visto membri della famiglia reale dire ai fotografi di 'fare una f***ing foto', quindi le reazioni devono essere relative".

Informazioni aggiuntive di Ronald Vording e Ben Hunt