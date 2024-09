F1 | Red Bull perde altri pezzi: Courtenay sarà il nuovo ds McLaren

McLaren continua la sua campagna di rafforzamento, nell’ottica di rendere il team di Woking sempre più efficace in ogni dipartimento. Dopo circa vent’anni in Red Bull, in cui nel suo percorso è diventato il responsabile delle strategie della scuderia di Milton Keynes, Will Courtenay si trasferirà in McLaren, dove agirà nel ruolo di direttore sportivo.

Il tecnico agirà sotto la direzione del Race Director Randeep Singh, uno degli ingegneri di lunga data in casa McLaren, con l’obiettivo di rafforzare le operazioni di gara in pista. Ciò permetterà anche di avere un’altra persona d’esperienza in contatto con la FIA, nella gestione dei regolamenti e di quanto avviene all’interno del team nel corso dei weekend di gara, come una sorta di ponte di collegamento.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Will in McLaren", ha dichiarato il team principal Andrea Stella.

“La sua esperienza, la sua professionalità e la sua passione per il motorsport lo rendono il candidato ideale per guidare le nostre operazioni sul piano sportivo in F1. Stiamo entrando in una fase chiave del nostro percorso e siamo sicuri che sarà un'ottima aggiunta al nostro team mentre continuiamo a lottare per vincere gare e campionati", ha aggiunto il Team Principal della scuderia di Woking, che così prosegue la sua campagna di rafforzamento, che un anno fa l’ha vista anche strappare Rob Marshall proprio alla Red Bull.

Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team, il team McLaren festeggia sul muretto dei box al termine della gara Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

Non è ancora chiaro quando Courtenay abbandonerà Red Bull per passare in McLaren, ma la squadra di Milton Keynes ha spiegato che il britannico è ancora legato al team da un contratto che dura fino alla metà del 2026. Un portavoce della Red Bull ha spiegato che Courtenay continuerà a lavorare per la squadra anglo-austriaca fino a quel momento, mentre chiaramente McLaren cercherà di anticipare il suo arrivo, anche se andrà incontro a un periodo di gardening.

"A Will è stata offerta la posizione di Direttore Sportivo", ha dichiarato il portavoce della Red Bull, il quale ha sottolineato come Courtenay, che ha fatto parte del team sin da quando correva ancora con il marchio Jaguar, ha scelto di seguire un altro percorso dopo circa vent’anni insieme.

"Dopo un lungo e proficuo rapporto, essendo stato con la squadra fin dai tempi della Jaguar, siamo dispiaciuti di vederlo andare via ma gli auguriamo il meglio in questo passaggio. Will continuerà a far parte della squadra, concludendo il suo contratto fino alla metà del 2026".

Courtenay si aggiunge alla lista di tecnici che hanno lasciato Red Bull negli ultimi mesi: oltre al già citato Rob Marshall, passato proprio alla McLaren, anche Adrian Newey ha deciso di intraprendere un altro percorso, unendosi ad Aston Martin a partire da marzo 2025. Nel frattempo, il direttore sportivo Jonathan Wheatley assumerà il ruolo di Team Principal alla Sauber, in attesa dell’arrivo di Audi, a partire dalla prossima stagione.