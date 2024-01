Dakar | Grave incidente per il motociclista Carles Falcón

Durante la seconda tappa della Dakar 2024, Carles Falcón ha subito un grave incidente nella categoria moto; gli organizzatori hanno dichiarato che il pilota è stato immediatamente portato in ospedale dopo che un compagno di squadra ha allertato i medici.

"Lo spagnolo Carles Falcón è caduto al chilometro 448 della prova speciale di oggi, alle 15:52 ora locale (13:52 ora italiana)", hanno dichiarato gli organizzatori nel comunicato diffuso sull'accaduto. "Immediatamente allertati da un pilota che seguiva, gli organizzatori hanno inviato un elicottero medico, che ha trattato il corridore ferito, in condizioni considerate gravi. Falcon è stato trasportato in elicottero all'ospedale Al Duwadimi. Un rapporto completo sarà disponibile nelle prossime ore".

Poco dopo, il direttore di gara David Castera ha riunito i media in un piccolo cerchio, compreso Motorsport.com, e ha dichiarato: "È caduto alla fine della tappa, non so il chilometro esatto, credo fosse il 482, lo dico a memoria. Poi siamo arrivati con il medico, che lo ha trovato in uno stato complicato, non aveva polso, e lo ha rianimato".

"Ora ha il polso, la pressione sanguigna è un po' migliorata, è in ospedale e stiamo testando tutto per vedere cosa fare, se operarlo lì o stabilizzarlo prima e poi portarlo a Riyadh per fare le cose che si possono fare lì", ha continuato. "Tuttavia, quello che non ho in questo momento è il bilancio completo per vedere quali cose fare e quali devono essere fatte. È più stabile e l'abbiamo recuperato, che è la cosa più importante".

Quando gli è stato chiesto cosa è successo al francese, ha indicato che è ancora troppo presto per dirlo: "Non posso dirlo perché il mio medico è ancora in ospedale, ognuno racconta la sua storia, ma so che è caduto e siamo arrivati 16 minuti dopo in elicottero. Siamo andati più per guardare che per agire".

Alla domanda se fosse in pericolo di vita, ha risposto: "Bisogna aspettare ancora un po' per dare le ultime notizie. Dobbiamo fare una TAC per vedere cosa è successo, sembra che non ci sia un versamento. C'è una compressione nei polmoni, ma non è grave, l'importante è guardare al livello della testa, poi, quando avremo qualcosa in più, lo comunicheremo. Ha impattato con la testa, quindi stiamo cercando di capire se ha una frattura ed è questo che stiamo esaminando", ha spiegato David Castera.

Qualche ora dopo, il team ha riferito: "È in coma indotto e ha un edema cerebrale. Le prospettive di recupero sono incerte in questa fase e si prevede che il pilota rimanga in ospedale per almeno una settimana a Riyadh".

"È stato confermato che ha una frattura della C2 che richiede un intervento chirurgico d'urgenza", ha dichiarato la squadra. "Sarà trasferito all'ospedale di Riyadh questa sera. Carles sarà sedato per i prossimi giorni per monitorare l'evoluzione dell'edema alla testa".

"Isaac Feliu, il suo compagno di squadra, non ha intenzione di continuare la gara e ha viaggiato con lui per stare al suo fianco. Non appena avremo notizie, vi informeremo sulle sue condizioni e sulla sua evoluzione", si legge. "La squadra e la famiglia sono grate per tutti i messaggi di sostegno ricevuti".

Per il pilota catalano si trattava della seconda partecipazione alla gara più dura del mondo, visto che nell'edizione del 2022 si era classificato 68° nella classifica generale e 16° nella categoria "Original by Motul", una categoria nella quale i piloti sono soli di fronte al pericolo e devono riparare i propri mezzi.

Inoltre, lo spagnolo avrebbe voluto completare la gara con una persona molto speciale: "Il mio compagno di squadra Isaac Feliu ha subito un grave incidente nella tappa 9 e ora stiamo tornando insieme per finire quello che non abbiamo potuto fare due anni fa. Siamo molto preparati mentalmente dopo l'esperienza del 2022", aveva detto prima del via.