Dakar | Auto, Tappa 2: vince Peterhansel. Sainz nuovo leader

Audi ha deciso di partire forte in questa edizione della Dakar e il risultato complessivo di oggi lo conferma. Stéphane Peterhansel ha vinto la Tappa 2 del rally raid più celebre al mondo, quella che ha portato da Al Henakiyah ad Al Duwadimi dopo 463 chilometri cronometrati e 192 di trasferimento. Grazie a questo successo, il pilota Audi ha raggiunto le 50 vittorie di tappa alla Dakar, raggiungendo il record di Ari Vatanen.

Il pluri vincitore della Dakar ha preso in mano le redini della tappa nella seconda parte, regolando il brillante ritorno di Sébastien Loeb con la prima Hunter Prodrive e la prima Toyota GR Hilux T1U ufficiale, quella di Seth Quintero.

Peterhansel, che ieri è stato uno dei favoriti a incappare in una pessima giornata al pari di Loeb e al campione uscente Al-Attiyah, ha gestito molto bene la sua RS Q e-tron nella prima fase, per poi aumentare il ritmo nelle sezioni sterrate, asfaltate e l'unica composta da dune della seconda metà.

Un risultato importante per la Casa di Ingolstadt, perché le permette di vincere la seconda tappa sulle tre disputate sino a ora (aveva già vinto il Prologo 2 giorni fa con Mattias Ekstroem), ma non è tutto: il risultato odierno, unito a quello dei leader della classifica generale, ha permesso a Carlos Sainz di diventare il nuovo riferimento della corsa per quanto riguarda la categoria Auto.

Dietro Peterhansel, Sébastien Loeb si è fatto valere, recuperando tanto terreno e chiudendo al secondo posto, staccato dal francese di appena 29 secondi. Il transalpino del team BRX si rifà immediatamente e torna subito in lotta per i piani alti della classifica generale al pari di Seth Quintero.

Il giovane americano, anche lui poco brillante nella prima, vera tappa di questa Dakar - ovvero quella andata in scena ieri - oggi ha firmato il terzo tempo di tappa a 3'11" da Peterhansel, confermando le sue grandi doti velocistiche. Quintero è anche risultato il miglior pilota ufficiale del team Toyota Gazoo Racing: Lucas Moraes, altra punta di diamante della squadra giapponese, si è fermato al nono posto. Giniel De Villiers, velocissimo ieri, oggi ha perso diverso terreno e si è fermato nei piani bassi della Top 20.

Redenzione anche per Nasser Al-Attiyah, quarto e primo squillo al volante della Hunter realizzata dalla Prodrive dopo aver lasciato Toyota pochi mesi fa. Chiude la Top 5 Yazeed Al Rajhi, uno dei privati più attesi, Il saudita del team Overdrive Racing, al volante di una Toyota Hilux, è il primo degli inseguitori di Carlos Sainz nella classifica generale, mentre oggi ha avuto la soddisfazione di mettersi alle spalle il compagno di squadra Guerlain Chicherit.

Settimo e ottavo posto per le due Audi RS Q e-tron ufficiali restanti, quelle di Mattias Ekstroem e Carlos Sainz davanti alla Toyota GR Hilux ufficiale di Lucas Moraes. Matthieu Serradori, al solito miglior pilota del Century Racing Factory Team, ha completato la Top 10 davanti alla terza Toyota ufficiale, quella di Guy David Botterill. Giornata complessa per l'ormai ex leader della classifica generale, Guillaume De Mevius. Il belga si è fermato in 15esima posizione di tappa.

Per quanto riguarda la nuova classifica generale della categoria Auto, Carlos Sainz è il nuovo leader e comanda con un margine di 1'51" su Yazeed Al-Rajhi (Overdrive Racing). Terzo posto per Sébastien Loeb (BRX Prodrive), a 4'17" dal madrileno, mentre la stella di Toyota Gazoo Racing, Seth Quintero, è risalito al quarto posto a 7'36" da Sainz. Guillaume De Mevius rimane in Top 5, ma è insidiato da Mattias Ekstroem, secondo pilota Audi Sport, e da Nasser Al-Attiyah.

Stéphane Peterhansel è tornato in Top 10, occupando ora il nono posto davanti a Guerlain Chicherit ma dietro al brasiliano Lucas Moraes. Il suo divario dal compagno di squadra che comanda la classifica è di poco più di 13 minuti. Un margine recuperabile, soprattutto in una gara lunga ed estenuante come la Dakar.

Dakar 2024 - Tappa 2 - Classifica generale