Dakar | Moto, Tappa 2: Cornejo fa centro, ma Branch resta leader

Terzo giorno di gara e terzo vincitore diverso per la categoria moto alla Dakar 2024. A fare festa sul traguardo di Al Duwadimi, dopo ben 463 km cronometrati, è stato Nacho Cornejo, permettendo alla Honda di mettersi alle spalle la delusione per il ritiro di Toscha Schareina avvenuto nella tappa di ieri.

Il pilota cileno è stato costantemente nelle posizioni di vertice nella speciale odierna, ma è stato al km 342 che ha preso il comando delle operazioni, non lasciandolo più fino alla conclusione del tratto cronometrato. Alla fine Cornejo l'ha spuntata di 6'35" nei confronti del campione del mondo Luciano Benavides, che con la sua Husqvarna aveva comandato per circa un centinaio di chilometri nella prima fase. Il gap tra i due però è stato reso così ampio dai 4'14" di abbuoni che il pilota sudamericano si è guadagnato aprendo la pista per buona parte del tragitto.

Con questo successo, il suo settimo in carriera alla Dakar, il portacolori della Casa giapponese si è portato al secondo posto nella classifica generale. Trovandosi ad aprire la pista, il leader Ross Branch ha infatti accusato ritardo nei primi chilometri, ma poi ha potuto anche fare affidamento su ben 4'10" di abbuoni. A fine tappa quindi il gap del portacolori della Hero è stato di 12'18". Un ritardo che lo ha tenuto fuori talla top 10 di giornata, ma che gli ha permesso di continuare a comandare la generale con 2'30" di vantaggio su Cornejo.

Le Honda si sono messe particolarmente in evidenza in questa seconda tappa, con Pablo Quintanilla che ha mancato la seconda posizione per appena 13 secondi e Ricky Brabec che si è piazzato quarto, favorito anche da ben 5'44" di abbuoni. Del resto, lui, Cornejo e Branch sono stati insieme per buona parte della giornata e sono stati solo loro ad usufruire dei bonus.

Nella generale è quindi un terzetto di moto giapponesi ad inseguire la Hero di Branch, con Brabec e Quintanilla che però sono in ordine invertito in terza ed in quarta posizione, staccati rispettivamente di 6'50" e di 15'30". Grazie al secondo posto di oggi, Luciano Benavides completa invece la top 5 della generale, staccato di 17'33" con la sua Husqvarna, che quindi è la prima tra le moto del gruppo Pierer.

Buono anche il quinto posto di tappa per l'altra Hero di Sebastian Buhler, ma la squadra indiana sta andando decisamente bene in questa prima parte di gara, perché anche Joan Barreda ha staccato l'ottavo tempo. Il veterano spagnolo occupa la decima posizione nella generale, a 21'07" dal compagno di team, mentre Buhler per il momento è più attardato.

Il sesto tempo di tappa piazza la GasGas di Sam Sunderland in settima posizione nella generale, con poco più di 18 minuti di ritardo. Il britannico resta di circa un minuto alle spalle del compagno di squara Daniel Sanders, oggi rimasto fuori dalla top 10. Detto del decimo posto di Barreda, nella generale tra lui e Sunderland troviamo poi altri due uomini di classifica come Toby Price ed Adrien van Beveren.

Per ora sta faticando invece il vincitore dell'edizione 2023, l'argentino Kevin Benavides, che però è arrivato in Arabia Saudita non al 100% della condizione fisica a causa degli infortuni rimediati negli ultimi mesi. Oggi il pilota della KTM ha accusato oltre 20 minuti e nella generale resta quindi fuori dalla top 10. Dopo aver brillato ieri, oggi hanno faticato anche gli outsider Romain Dumontier e Bradley Kox, arretrati rispettivamente al 13° ed al 15° posto nella generale.

Gli è comunque andata meglio rispetto ad altri protagonisti delle prime due giornate. Per lo spagnolo Lorenzo Santolino la gara è finita dopo appena 17 km, quando la sua Sherco lo ha lasciato a piedi con un problema tecnico. Noie meccaniche anche sulla Kove di Mason Klein, che ieri aveva sfiorato la vittoria di tappa. Lo statunitense è riuscito a riprendere la sua marcia, ma ha perso oltre due ore, quindi i suoi sogni di gloria dovrebbero essere già finiti.

Per quanto riguarda i piloti italiani, ancora una volta è stato Paolo Lucci a mettersi in evidenza, staccando il 21° crono di giornata. Il portacolori del Bas World KTM Racing Team è invece in 23° posizione nella generale, con poco meno di 55 minuti di ritardo e oggi è riuscito a prendere il largo sulla Fantic di Tommaso Montanari, che ora lo segue di circa una ventina di minuti.

Quad: Medeiros concede il bis, problemi per Moreno

Marcelo Medeiros sembra averci preso gusto nella gara riservata ai Quad, perché oggi il brasiliano ha concesso il bis al successo ottenuto nella prima tappa. Per lui si tratta delle decima affermazione in carriera alla Dakar, che lo porta a pareggiare i con Alexandre Giroud ed Alejandro Patronelli.

Oggi si è presentato sul traguardo con un margine di 4'16" nei confronti di Juraj Varga, che è il suo diretto inseguitore anche nella classifica generale, nella quale però paga 6'52". Gradino più basso del podio sia nella tappa che nella classifica assoluta per l'argentino Manuel Andujar, per il quale il distacco inizia ad essere però di poco inferiore al quarto d'ora.

Anche se siamo solo all'inizio, inizia già a farsi complicata l'idea di fare tris per il vincitore delle ultime due edizioni della Dakar, il francese Giroud. Oggi in realtà è sempre stato nel gruppetto di testa, ma incappando in una penalità di 15 minuti si è ritrovato staccato di 21. Nella generale quindi è quarto, ma già a 35'22".

E' andata decisamente peggio al vincitore del prologo Francisco Moreno, perché la sua gara si è interrotta a 20 km dall'arrivo, quando il suo quad si è fermato per un problema tecnico. Al momento l'argentino non è ancora riuscito a trovare una soluzione, quindi se dovesse terminare la prova si ritroverebbe già staccatissimo e tagliato fuori dalla lotta per la vittoria.

Dakar 2024 | Classifica generale Moto dopo la Tappa 2

Pos Pilota Moto Tempo/Gap Penalità 1 Ross Branch Hero 9.49'54” 3 Ricky Brabec Honda +2'30" 4 Pablo Quintanilla Honda +6'50" 4 Jose Cornejo Honda +15'31" 5 Luciano Benavides Husqvarna +17'33" 6 Daniel Sanders GasGas +17'35" 7 Sam Sunderland GasGas +18'30" 8 Toby Price KTM +19'50" 9 Adrien van Beveren Honda +20'54" 10 Joan Barreda Hero +21'07"

Dakar 2024 | Classifica generale Quad dopo la Tappa 2