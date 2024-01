Dakar | Il curioso caso dell'equipaggio brasiliano e... i pirati

Sembrava tutto pronto per il debutto di Rodrigo Varela alla Dakar. Membro di una tradizionale famiglia brasiliana di motorsport, il campione sudamericano di Rally Raid si stava preparando a partecipare per la prima volta al più grande rally del mondo, insieme al navigatore Enio Bozzano, quando il progetto ha subito un duro colpo.

Durante il periodo natalizio con la sua famiglia in Brasile, Varela ha ricevuto la notizia che la nave cargo che trasportava il suo Can-Am UTV a Dakar era stata attaccata dai pirati Houthi nella regione del Mar Rosso.

La nave è riuscita a sfuggire ai pirati, ma per farlo ha dovuto deviare la sua rotta, dovendo aggirare il continente africano per arrivare alla destinazione finale, il che ha aumentato il tempo di arrivo di 20 giorni, rendendo impraticabile la partecipazione della coppia alla gara.

Il caso non è stato isolato. Alla fine del 2023, il governo degli Stati Uniti ha annunciato una coalizione internazionale per proteggere le navi da carico nella regione. Il 31 dicembre, elicotteri americani hanno ingaggiato una battaglia con tre navi, uccidendo dieci membri dell'equipaggio.

Gli Houthi sono una delle forze principali della guerra civile iniziata nel 2012 in Yemen, dove si oppongono le forze sostenute da Arabia Saudita e Iran. Un'altra bandiera che spinge gli Houthi è l'opposizione a Israele, a causa della guerra contro Hamas.

Per evitare la delusione di non partecipare alla Dakar, la famiglia di Rodrigo ha iniziato una corsa contro il tempo alla ricerca di un'auto sostitutiva. La risposta è arrivata in Portogallo.

"Abbiamo trovato una Can-Am in Portogallo, di proprietà di un pilota che era venuto in Brasile per partecipare al Sertões Rally con noi", ha detto Varela. "Ma abbiamo dovuto apportare modifiche e adattamenti in fretta e furia. Fortunatamente ha funzionato e ha superato l'ispezione della Dakar".

Photo by: Motul #404 Monster Energy Can-Am: Reinaldo Varela, Maykel Justo

Ma, dato che anche i pezzi di ricambio erano sulla nave attaccata, i problemi di Varela e Bozzano non sono finiti qui.

"Non abbiamo ancora tutti i pezzi di cui avremo bisogno durante la Dakar, che richiede molta manutenzione. Per questo contiamo sull'aiuto di altri team. La Dakar è un mix di corsa e avventura. E questo fa della solidarietà uno dei suoi marchi più importanti. Le persone si aiutano a vicenda quando possono".

All'arrivo in Arabia Saudita, Rodrigo ha iniziato l'arduo compito di trovare altre attrezzature per partecipare alla gara, a partire dal generatore di corrente.

"Sarà così fino alla fine. Con la giusta pianificazione, che avevamo prima dell'incidente, sarebbe stato molto difficile partecipare alla gara. Ma la Dakar è così: bisogna superare se stessi ogni giorno".

Nonostante i problemi, Varela e Bozzano hanno avuto una tappa sorprendente nel Prologo, che ha segnato il loro debutto ufficiale alla Dakar. Alla fine di venerdì, il duo era al quinto posto tra i 36 UTV iscritti al rally di quest'anno nella categoria T4. Sabato hanno ottenuto la vittoria di tappa.

"Tutto ha funzionato. Questo quinto posto è un risultato spettacolare, viste tutte le tribolazioni che la squadra ha dovuto affrontare negli ultimi dieci giorni. Congratulazioni a tutti. Vi ringrazio per il lavoro, le notti in bianco e per aver creduto che ce l'avremmo fatta", ha detto Rodrigo venerdì, dopo il Prologo.