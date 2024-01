Dakar | Peterhansel da record: 50 vittorie di tappa come Vatanen

Il mondo intero deve inchinarsi a Stéphane Peterhansel, che a 58 anni ha eguagliato il record assoluto di vittorie di tappa nella categoria delle auto assolute. L'asticella era fissata ai 50 di Ari Vatanen, che l'aveva lasciata sulla quarta prova speciale dell'edizione 2004 a Er Rachidia, e il francese è riuscito a raggiungerlo nel suo "giubileo d'argento" al Rally Dakar.

"Credo di essere ancora traumatizzato dalla seconda tappa dell'ultima Dakar", ha detto al termine della tappa di 462 chilometri verso Al Duwadimi". "Non abbiamo corso il minimo rischio alla guida e, nonostante questo, abbiamo avuto due forature negli ultimi trenta chilometri. Due forature inspiegabili.

"Non stavamo andando molto forte e quando Hołowczyc mi ha superato, non sono riuscito a seguirlo. Non ho il libro di istruzioni per guidare un'auto pesante sulle pietre", ha detto il francese agli organizzatori a proposito della sua vittoria, che lo porta al mezzo centesimo successo nella gara più dura del mondo.

Photo by: Red Bull Content Pool #202 Team Audi Sport Audi RS Q e-tron E2: Stephane Peterhansel, Edouard Boulanger

Il finlandese è stato un rivale difficile da battere per Stéphane Peterhansel, dato che il suo record è rimasto senza troppi sfidanti fino a quando lo stesso membro del team tedesco e Nasser Al Attiyah, oltre a Carlos Sainz, si sono avvicinati a 50.

I due sono ora a pari merito in testa alla classifica generale delle vittorie di tappa del Rally Dakar con un vantaggio di tre vittorie, o quattro se si tiene conto di un possibile errore di contabilità nella quinta dell'edizione 2009 in cui avrebbe vinto Giniel de Villiers, e otto rispetto rispettivamente al qatariota e allo spagnolo.

All'epoca, Ari Vatanen disse che era stato bello vincere il trofeo Touareg, anche se un incidente in Sud America potrebbe aver cambiato la sua storia, come ha detto al sito di Red Bull in un'intervista: "È stato bello vincere la prima volta, ma la cosa più bella è stata iniziare come se fossi appena tornato in vita".

"Dopo l'incidente in Argentina, pensavo che fosse tutto finito, ma sono riuscito a tornare. Ho avuto grandi vittorie e momenti molto difficili. La vita è fatta di entrambi. E per continuare a sentirsi umani servono entrambe le cose".