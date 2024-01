Dakar | La Sherco lascia a piedi Santolino: lo spagnolo è out!

Dopo una dura prova speciale con alcuni ritiri importanti, come quello di Tosha Schareina, i piloti della categoria moto si sono avventurati nella seconda tappa del Rally Dakar 2024, con 463 chilometri cronometrati da percorrere. Tuttavia, poco dopo la partenza, ci sono state altre brutte notizie: Lorenzo Santolino è stato costretto a porre fine alla sua partecipazione alla gara più dura del pianeta.

Il pilota di Salamanca si è fermato al km 17 per un problema meccanico alla sua Sherco e, dopo tutti i tentativi di ripararla e farla ripartire, ha dovuto dire addio. Lo spagnolo ha dovuto recarsi all'elicottero di soccorso, affranto perché sapeva che era la fine della sua sesta partecipazione alla gara saudita.

Questo dopo una buona prima giornata, nella quale Lorenzo Santolino è riuscito a raggiungere il settimo posto in classifica con la sua moto, su cui ha lavorato tutto l'anno per arrivare a battagliare con i piloti più competitivi della Dakar. Tuttavia, con la rottura del suo mezzo, dovrà tornare a casa, anche se con il gusto di sapere di essere tra i più veloci nel bivacco.

"La Dakar è finita per me", ha detto il pilota di Salamanca. "Circa al km 15 ho avuto un problema tecnico e non ho potuto ripararlo. Ho aspettato l'assistenza dell'organizzazione, l'elicottero mi ha prelevato e sto aspettando di tornare al prossimo bivacco. È un peccato perché penso che sia stato un buon anno, il livello della moto è buono e io ero in buone condizioni fisiche e con esperienza".

"L'ho presa con calma sapendo che la Dakar era lunga e anche così eravamo ben piazzati", ha spiegato Lorenzo Santolino dopo il ritiro. "Peccato non averne potuto approfittare per ottenere un buon risultato per me e per la squadra, che lo meritava per tutto il lavoro e l'impegno profuso per arrivare fin qui. Sono un po' sorpreso, non so bene cosa sia successo. Vorrei ringraziare tutti coloro che mi sostengono sempre, gli sponsor, la famiglia e la squadra", ha concluso.