SBK | Test Phillip Island: Toprak sigla il record e beffa Bulega

L’arrivo in ritardo delle gomme in Australia ha stravolto il programma di test della Superbike, che è scesa in pista solo nella giornata di martedì. Tuttavia, questo non ha preoccupato eccessivamente i piloti, che nell’unico giorno a disposizione sono scesi in pista sfruttando tutto il tempo a disposizione. A fare la voce grossa è Toprak Razgatlioglu, che nel finale ha agguantato il miglior crono abbattendo anche il record della pista in 1’28”511.

Il turco sembra essersi adattato piuttosto bene alla BMW e, per quanto Phillip Island faccia storia a sé, la prima posizione al termine dei test appare come una conferma del buon percorso di Toprak con la M 1000 RR. Razgatlioglu beffa Nicolò Bulega nel finale per soli 74 millesimi, un distacco che lascia presagire grandi combattimenti anche durante il weekend (qui gli orari del round d’Australia). Il rookie continua a mostrare segnali di crescita e sembra sentirsi a proprio agio in sella alla Panigale V4R, tanto da essere al comando per gran parte della giornata.

Alle spalle del duo di testa troviamo un ottimo Andrea Locatelli, terzo con la Yamaha. Il bergamasco è l’unico rappresentante ufficiale al termine dei test. Jonathan Rea, infatti, è stato protagonista di un highside al mattino che gli ha procurato un’escoriazione al ginocchio. Il sei volte iridato non va oltre il 15° crono finale e sarà visitato nuovamente in vista dell’inizio del round d’Australia.

Al termine dei test abbiamo così ben tre marchi diversi nelle prime tre posizioni. Razgatlioglu, Bulega e Locatelli sono anche gli unici ad avere un riferimento in 28”. Più staccato è Andrea Iannone, che paga quasi mezzo secondo dalla vetta. Il pilota di Vasto è quarto, segno che comunque si sta trovando bene con la Ducati del team Goeleven e non ha perso lo smalto in Australia, pista che conosce bene dall’epoca MotoGP.

Iannone è anche il primo dei piloti indipendenti e precede Alex Lowes, quinto con la Kawasaki. Il britannico è ora leader del progetto e porta la ZX-10RR a sette decimi esatti dalla vetta, restando anche davanti alle più blasonate Ducati. Segue Michael Ruben Rinaldi, sesto con la Panigale V4R del team Motocorsa. Il romagnolo precede l’ex compagno di squadra Alvaro Bautista.

Il campione del mondo in carica non sta mettendo a segno un dominio incontrastato come eravamo abituati. Complice il nuovo regolamento e un fisico ancora non al 100%, lo spagnolo non va oltre il settimo crono finale. Tuttavia, Bautista si è trovato meglio fisicamente e ha iniziato a lavorare più sulla moto, cosa che non era riuscito a fare pienamente nei test europei.

Il secondo dei piloti BMW, dopo Toprak, è Scott Redding, che chiude in ottava posizione con la M 1000 RR del team Bonovo. Chiudono la top 10 Remy Gardner, nono con la Yamaha del team GRT, e Axel Bassani, decimo in sella alla Kawasaki ufficiale. Sfiora il gruppo dei primi dieci Sam Lowes, che quest’anno è al debutto in Superbike con la Ducati del team Marc VDS.

Danilo Petrucci è 12° davanti a Dominique Aegerter, che qui prova per la prima volta dopo il forfait dei test di gennaio a causa di un virus. Michael van der Mark è 13° con la BMW ufficiale e paga 1”2 secondi di distacco dal compagno di squadra e leader di giornata. Non ha girato Iker Lecuona, che in una caduta ha rimediato un infortunio alla clavicola sinistra. Unica Honda ufficiale superstite è quella di Xavi Vierge, solo 16°.