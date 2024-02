SBK | Il blocco del Canale di Suez cambia il programma dei test

I test Superbike a Phillip Island danno il via alla settimana di gara del round di Australia, appuntamento di apertura della stagione. Tuttavia, il programma di test è sconvolto dalle vicende politiche che riguardano il Canale di Suez: per questo i test SBK non si svolgeranno lunedì e martedì, come inizialmente programmato, ma solamente nell’ultima giornata.

Una nota diffusa da Dorna infatti ha spiegato che le casse Pirelli sono rimaste bloccate all’ingresso del Canale e che, per arrivare in tempo, saranno trasportate per via aerea. Per questioni logistiche, le casse vengono spedite a dicembre, ma, mentre una prima parte è già arrivata a destinazione, una seconda tranche è rimasta ferma. La Supersport potrà così svolgere i test lunedì, mentre la Superbike scenderà in pista solo martedì.

Come appreso dai colleghi di GPOne, la prima cassa è partita a dicembre mentre la seconda ha iniziato il suo viaggio a gennaio. Viaggio che si è rivelato piuttosto travagliato, tanto da dover cambiare i piani all’ultimo. Ad ogni modo, i test si svolgeranno regolarmente lunedì con la classe intermedia delle derivate di serie e martedì con la classe regina.

Phillip Island sarà teatro non solo dei test, che si concluderanno quando in Italia sarà mattina, ma anche del primo round della stagione, che ci darà le prime risposte dopo un inverno ricco di conferme ma anche di sorprese.