SBK | Paura per Biesiekirski nei test SSP a Phillip Island

La settimana di gara del Mondiale Superbike è iniziata con gli ultimi test a Phillip Island, che nella giornata odierna hanno visto scendere in pista solo la Supersport a causa del mancato arrivo delle gomme Pirelli per il blocco del canale di Suez. I test si sono conclusi però con un grande spavento per la brutta caduta di Peter Biesiekirski.

Il pilota del team Althea è incappato in un highside alla Curva 2 nelle fasi finali della giornata di test, riportando un trauma cranico e una commozione cerebrale. Il polacco è rimasto cosciente, ma è stato trasportato in elicottero all’Ospedale di Melbourne per ulteriori accertamenti. Biesiekirski resterà in osservazione per una notte, in modo da svolgere nuovi esami e approfondimenti.

In attesa di novità sulle condizioni di Biesiekirski, i test Supersport sono andati avanti dopo la bandiera rossa causata dalla caduta del polacco. A siglare il miglior crono è stato Yari Montella, che ha preceduto Federico Caricasulo al termine della giornata.

Record per i due piloti tricolore, separati da soli 62 millesimi e unici a girare in 1’31”. La top 3 parla italiano, con Stefano Manzi in terza posizione staccato di tre decimi. Buon inizio per Adrian Huertas, che in sella alla Ducati del team Aruba conclude i test con il quarto crono, alle spalle del trio italiano. Quinto tempo per Valentin Debise, chiamato alla rimonta del team Evan Bros, mentre Can Oncu è sesto. Settimo Lucas Mahias davanti a Marcel Schrotter, mentre chiudono la top 19 Tom Booth-Amos e Jorge Navarro, in nona e decima posizione rispettivamente.