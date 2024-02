SBK | Ecco gli orari TV di SKY e TV8 del round d’Australia

L’attesa è finita, la Superbike riparte per una nuova stagione, che si prospetta ricca di novità con tante incognite. Molte sono le domande alla vigilia del round di Phillip Island, ma sarà proprio la pista a darci le prime risposte, già questo fine settimana si torna in azione per l’appuntamento inaugurale del 2024.

Come di consueto, si comincia dall’Australia, dove si attende il campione del mondo in carica. Alvaro Bautista riparte da Phillip Island per difendere il titolo, ma dovrà guardarsi le spalle da avversari agguerriti e, soprattutto, metterà alla prova la sua condizione fisica, non al 100% durante i test invernali. Per lo spagnolo, occhio vigile sul nuovo vicino di box, Nicolò Bulega, che ha sbaragliato la concorrenza nei test invernali e a Phillip Island cerca le prime conferme da rookie.

Riflettori puntati non solo su Ducati, ma anche sulle grandi novità di quest’anno: partiamo da Toprak Razgatlioglu, che disputerà questo weekend la sua prima gara da pilota BMW. Dopo aver lasciato Yamaha, il turco ha abbracciato un nuovo progetto, un’idea folle per molti che però nei test non si è rivelata così scellerata come tanti credevano. A prendere il suo posto in Yamaha c’è Jonathan Rea, che ha deciso di affrontare una nuova sfida lasciando Kawasaki dopo tanti anni e sei titoli iridati.

Phillip Island rimarrà scolpito nella memoria di Andrea Iannone, che torna a gareggiare dopo quattro anni dalla squalifica per doping: grande attenzione è riservata anche al pilota di Vasto, che riparte dalla Superbike e lo fa con il team Goeleven. L’italiano ha ben figurato nei test e ora vuole mettersi alla prova in gara. Nuovo inizio anche per Axel Bassani, che prende il posto di Jonathan Rea in Kawasaki e questo fine settimana inizia la sua avventura da pilota ufficiale.

Tra le grandi novità, la Superbike torna in pista con molte conferme, che hanno scelto la continuità per portare avanti progetti di crescita. Da Honda a Barni con Danilo Petrucci, passando per Alex Lowes (che condivide la pista con suo fratello Sam, al debutto con la Ducati del team Marc VDS) e Andrea Locatelli, il Mondiale è pronto a ripartire.

Il round di Phillp Island verrà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) a partire dal venerdì, eccezionalmente. Si parte con le prime prove libere, per poi arrivare alle gare del sabato, che verranno trasmesse in diretta anche in chiaro su TV8. Il weekend si conclude con le gare della domenica. Attenzione agli orari, in Australia sono avanti di ben 10 ore, quindi gli appassionati dovranno puntare la sveglia.

Orari Sky Sport MotoGP (canale 208)

Venerdì 23 febbraio

WorldSSP FP1: 00:25-01:05

WorldSBK FP1: 01:20-02:05

WorldSSP Superpole: 04:55-05:35

WorldSBK FP2: 06:00-06:45

Sabato 24 febbraio

WorldSBK Superpole: 03:00-03:15

WorldSSP Gara 1: 04:30

WorldSBK Gara 1: 06:00

Domenica 25 febbraio

WorldSBK Superpole Race: 03:00

WorldSSP Gara 2: 04:30

WorldSBK Gara 2: 06:00