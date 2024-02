SBK | Test Phillip Island, ultima chiamata prima della stagione

Siamo agli sgoccioli dell’inverno per la Superbike, che, come di consueto, apre le danze dei campionati. Le derivate di serie hanno già “attraversato il mondo”, arrivando in Australia dove il prossimo fine settimana si terrà il primo round della stagione. Ma, prima che il 2024 inizi a tutti gli effetti, piloti e team scenderanno in pista martedì per i consueti ultimi test.

Inizialmente, l’ultima sessione dell’inverno aveva due giornate di test previste. Tuttavia, il blocco del Canale di Suez ha stravolto i piani logistici di trasporto delle casse e dunque la Superbike scenderà in pista solo martedì. L’unica giornata a disposizione sarà dunque molto intensa per poter completare il programma di lavoro invernale, prima di tuffarsi nella stagione.

C’è grande attesa per questa stagione ricca di novità, sia di line-up che regolamentare. A dominare i test di Jerez e Portimao è stato Nicolò Bulega, che sembra essersi adattato piuttosto bene alla Panigale V4R del team Aruba. Riuscirà a confermarsi anche a Phillip Island? Di certo gli avversari non staranno a guardare e proveranno a mettere a frutto il lavoro di quest’ultimo mese. Primo fra tutti Alvaro Bautista, che dovrà difendere la corona ma negli ultimi test non era ancora al 100% della forma fisica.

Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

La zavorra imposta dal regolamento a Ducati, inoltre, complica la vita al campione in carica, che nei test proseguirà il lavoro di distribuzione dei pesi per arrivare al meglio al primo round. Preparazione importante anche per Toprak Razgatlioglu, che all’inizio della sua avventura in BMW è già sembrato molto a proprio agio. Meno al top Jonathan Rea, che sta imparando a conoscere la Yamaha.

Occhi puntati anche sul box Goeleven, dove vedremo Andrea Iannone nuovamente alle prese con la Panigale V4R. Non manca poi il debutto di Axel Bassani sulla moto ufficiale, la Kawasaki. Tuttavia, questi ultimi test che precedono l’inizio della stagione saranno importanti anche per chi non ha cambiato casacca e punta sulla continuità per puntare in alto. L’appuntamento, dunque, è martedì, quando il semaforo verde darà il via all’ultima giornata di test nella mattinata australiana, quando in Italia sarà ancora notte fonda.