SBK | Ecco il debutto di Andrea Iannone nei test di Jerez

Andrea Iannone torna a respirare: questo momento si è fatto attendere quattro anni, ma oggi l’abruzzese ha indossato tuta e casco per scendere in pista nei primi test della stagione 2024 del mondiale Superbike. Il pilota di Vasto riparte dalle derivate di serie nella sua nuova vita agonistica, e lo fa con il team Goeleven, che oggi ha alzato la saracinesca del box in cui campeggiava il numero 29 sul cupolino della Ducati.

21 giri all’attivo per Iannone, che sta familiarizzando con una nuova moto, una nuova categoria, delle nuove gomme…. Insomma, un mondo tutto nuovo. Ma eccolo qui, insieme a quelli che il prossimo anno saranno i suoi rivali. Andrea prende le misure della Panigale V4R, lavorando insieme al team che ha deciso di scommettere in grande.

Giornata di debutti anche per Axel Bassani, che ieri, alla vigilia dei test, si è fatto vedere già con i colori Kawasaki. Lasciato alle spalle il periodo Ducati, ora il pilota veneto prende in eredità la ZX-10RR che fino a domenica è stata di Jonathan Rea. Testimone pesante, quello di Axel, che a metà mattinata vanta 23 giri e sta cominciando a conoscere la nuova arma con cui lotterà nel 2024.

Grande inizio per Michael Ruben Rinaldi, passato dalla quattro cilindri del team ufficiale a quella della formazione Motocorsa. Fino a poco prima della pausa pranzo, il romagnolo è nelle posizioni di vertice. Niente male anche il debutto di Jonathan Rea sulla Yamaha di Toprak Razgatlioglu, il nordirlandese ha già esordito ieri con i colori blu e ora si sta mettendo alla prova con la R1. A fine giornata il resoconto del Day 1 dei test di Jerez.