SBK | Ufficiale: Rinaldi correrà con Motocorsa nel 2024

Finisce un’era, ne inizia un’altra. Il 2024 è un anno di grandi cambiamenti per il Mondiale Superbike, che vede una griglia rimescolata. Il mercato piloti ha tenuto banco per tutta la stagione e, alla vigilia del 2024 (i test del nuovo anno iniziano già domani), ecco un’altra novità: Michael Ruben Rinaldi correrà con il team Motocorsa. Il romagnolo sveste i panni da portacolori ufficiale Aruba per approdare nella squadra di Lorenzo Mauri, dove inizierà una nuova tappa.

Rinaldi abbraccia il progetto del team Motocorsa restando nell’orbita Ducati. Avrà infatti a disposizione una Panigale V4R, che conosce a menadito avendo vinto anche Gara 1 ad Aragon quest’anno. Il pilota di Sant’Arcangelo di Romagna vanta una grande esperienza nelle derivate di serie, in particolare con Ducati, pertanto l’apporto che darà al team Motocorsa sarà fondamentale.

Michael Ruben Rinaldi raccoglie così il testimone di Axel Bassani, che invece andrà a sostituire Jonathan Rea in Kawasaki. Meno pressione, meno ricerca forsennata del risultato e un ambiente più familiare: si riparte da Motocorsa per ritrovare quel Rinaldi che aveva mostrato un enorme talento e che ancora può dire molto nelle derivate di serie.

La nuova avventura inizia già domani, quando Rinaldi salirà in sella alla quattro cilindri del team Motocorsa per i test pre-stagionali 2024 che si terranno a Jerez de la Frontera. Tanti i sogni, gli obiettivi e le ambizioni di un plurivincitore di gare in Superbike che raccoglie il testimone di Axel Bassani, miglior pilota indipendente del 2023 con questi colori: "Il 2024 inizia oggi! Una nuova squadra, nuove persone e un unico grande obiettivo... ecco perché Motocorsa è la scelta giusta", afferma Michael Ruben Rinaldi.

"Sarebbe complesso e indubbiamente riduttivo spiegare in così poche righe tutti i motivi per cui io e Motocorsa ci siamo scelti e abbiamo deciso insieme di intraprendere questa grande sfida per la stagione 2024. Vorrei quindi usare solo due parole: passione e ambizione. Parole chiave che sono state, fin dal primo incontro con Lorenzo Mauri, l'essenza di un messaggio chiaro che ha voluto trasmettermi, volendomi al centro di un progetto solido e competitivo per restare e puntare, con mente libera, ancora più in alto", prosegue il pilota.

Grandi obiettivi e tanto lavoro per raggiungerli, Rinaldi è entusiasta di ripartire da Motocorsa: "Ha una visione che si sposa perfettamente con quello che sto cercando... una squadra che abbia la mia stessa passione per questo sport, l'ambizione, la voglia e lo spirito di sacrificio che servono per raggiungere grandi risultati. Per questo sono molto contento e non vedo l'ora di iniziare a lavorare con la squadra per creare un'ottima base a livello tecnico e un ambiente positivo all'interno del box che possa essere produttivo e stimolante. Voglio ringraziare Lorenzo Mauri e il Team Motocorsa, Vittorino Mesaroli e Mesaroli Spa, Ducati e tutti gli sponsor che hanno reso possibile questo progetto".