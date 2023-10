SBK | Siamo già nel 2024: a Jerez i primi test con un grande assente

Il round di Jerez è stato un insieme di emozioni, dalla gioia all’esultanza, con qualche momento di tristezza e nostalgia. Le lacrime di gioia per la vittoria del titolo di Alvaro Bautista si sono mischiate a quelle di commozione per l’addio di Jonathan Rea a Kawasaki, di Toprak Razgatlioglu a Yamaha e dei diversi addii che hanno caratterizzato l’ultimo appuntamento della stagione 2023.

Ma ora è tempo di asciugare le lacrime e di tornare in pista, perché inizia già il 2024. Proprio a Jerez de la Frontera, dove si è concluso questo campionato, ne inizia uno nuovo con i test di pre-stagione che martedì e mercoledì ci daranno l’opportunità di scoprire il nuovo anno. Tra conferme e novità ci prepara a un campionato ricco di incognite e si preannuncia decisamente interessante.

Occhi puntati sul team Goeleven, che quando aprirà la saracinesca del box vedrà apparire Andrea Iannone. Conclusi i quattro anni di squalifica, il pilota di Vasto riparte dalla Superbike e lo fa con Goeleven, la squadra indipendente del team Ducati. Particolare attenzione sarà rivolta all’abruzzese, uno dei più attesi già dall’annuncio del ritorno alle competizioni.

Non mancherà però la voglia di scoprire la nuova coppia: Jonathan Rea vestirà i colori Yamaha e già nella giornata di ieri ha tolto i veli alla R1 che guiderà nei test di domani e mercoledì. Fine di un’era, inizio di un’altra. Il nordirlandese lascia la Kawasaki nelle mani di Axel Bassani, che per la prima volta in carriera si confronterà con una moto ufficiale, diventando portacolori del KRT e raccogliendo il testimone pesante del sei volte campione del mondo.

A Jerez vedremo anche il debutto in Superbike di Nicolò Bulega, che arriva alla classe principale delle derivate di serie da campione in carica Supersport. Pronti, via, l’italiano esordirà con la squadra Aruba.it Racing - Ducati, prendendo subito in mano la quattro cilindri che è stata di Michael Ruben Rinaldi. Dopo tanti anni, il romagnolo lascia la formazione factory per “tornare alle origini”. Team indipendente per il romagnolo, che sarà in forza al team Motocorsa.

Se squadra che vince non si cambia, ecco la conferma tra le novità: Alvaro Bautista vestirà ancora i colori Aruba e comincerà la difesa del titolo proprio da Jerez, dove sabato scorso ha conquistato il secondo mondiale consecutivo. Confermati anche Andrea Locatelli nel team Yamaha factory e Alex Lowes, la cui presenza è però incerta a causa dell’infortunio rimediato nella Superpole Race di domenica.

Per vedere il debutto di Toprak Razgatlioglu sulla BMW invece bisognerà attendere dicembre. Yamaha non ha dato il consenso al turco di salire sulla M1000RR e quindi sarà costretto a saltare i primi test della stagione. La Casa di Monaco ha così deciso di non prendere parte ai due giorni di test, ripartendo da quelli che si terranno fra oltre un mese.