SBK | Ducati preoccupata dallo stallo dei giapponesi

Ducati è sulla buona strada sia in MotoGP che in Superbike per difendere con successo i titoli conquistati nel 2022. La situazione è meno piacevole per i giapponesi, che negli ultimi anni hanno perso un po’ il contatto con la concorrenza europea. La retrocessione sportiva di Honda, Yamaha e Kawasaki preoccupa anche i responsabili della Ducati.

Abbiamo parlato in esclusiva con Marco Zambenedetti, Coordinatore Tecnico Ducati Corse WorldSBK che attualmente domina il mondiale Superbike con Alvaro Bautista. Delle 21 gare disputate, Ducati ne ha vinte 17, questo ha reso la Panigale V4R il punto di riferimento nel campionato delle derivate di serie.

Le Superbike di Kawasaki e Yamaha, invece, sono invecchiate. In termini di concetto, la Honda Fireblade è la più moderna delle giapponesi, ma dal ritorno di fabbrica di HRC tre anni e mezzo fa, il progetto non si è quasi mai sviluppato.

La domanda di superbike giapponesi è diminuita bruscamente

Le vendite delle superbike sono diminuite. Non c'è mercato per una giapponese nella regione di prezzo della Ducati Panigale V4R (44.000 euro), sostengono i responsabili di Honda, Kawasaki e Yamaha. Per questo, si sentono svantaggiati (cosa che il team manager di HRC- Leon Camier critica).

Marco Zambenedetti la vede diversamente: "Ducati e alcuni altri produttori europei hanno rafforzato i loro marchi nel corso degli anni, investendo costantemente per offrire ai clienti prodotti ed esperienze migliori. Questo dà ai produttori europei la possibilità di vendere un gran numero di moto."

"Onestamente, non capisco perché i produttori giapponesi abbiano smesso di investire costantemente in questo tipo di moto", riflette vedendo il potenziale. "Sono ancora convinto che se si offrono moto buone e belle, ci sia un mercato".

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Axel Bassani, Motocorsa Racing, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

La mancanza di investimenti ha un impatto anche nel mondiale SBK

"Tuttavia, se dieci anni fa è stata presa la decisione di non investire più correttamente nello sviluppo di queste moto, allora sarà difficile mantenere l'interesse dei clienti. Poi, una volta che hai perso l'interesse dei clienti, allora ha ancora meno senso investire", descrive Zambenedetti in una conversazione con Motorsport.com.

"È una spirale verso il basso. Non va bene e si riflette in questo campionato. Si può vedere se un produttore investe o meno", spiega l'ingegnere Ducati. "Naturalmente, tutte le persone coinvolte hanno l'interesse che tutti rimangano a bordo. Ma d'altra parte, bisogna rispettare il lavoro dei produttori che investono costantemente nelle loro moto da corsa e di serie e le sviluppano."

"Questi produttori hanno poi nel campionato delle moto che sono più veloci, più facili da guidare e hanno un aspetto migliore. Questo deve essere rispettato. Naturalmente, la situazione ci preoccupa. Eppure non possiamo prendere le decisioni per i giapponesi", spiega Zambenedetti.

Quanto si dovrebbero aiutare i produttori giapponesi?

Con l'aiuto di modifiche alle regole, le squadre che usano moto di produttori giapponesi devono essere aiutate. Inoltre, c'è il limite di velocità flessibile, che dovrebbe impedire il dominio di un produttore. Ma non si può aggirare troppo l'equilibrio delle prestazioni, avverte Zambenedetti.

"La linea di fondo è lo sport. E nello sport è importante che alla fine il più veloce e il più forte sia in cima. Bisogna premiare quello che ha lavorato meglio in fabbrica e in pista. Il miglior pilota, i migliori ingegneri e la migliore moto devono prevalere alla fine", sottolinea l'italiano.

"Dobbiamo rimanere giusti, ma d'altra parte dobbiamo anche rimanere sportivi e rispettare le regole dello sport. Dobbiamo cercare di tenere tutti a bordo, ma il migliore deve vincere alla fine", il Coordinatore Tecnico Ducati Corse WorldSBK chiama il compromesso che deve essere trovato.

Ducati può immaginare che BMW passerà presto davanti ai giapponesi

La prossima stagione, Yamaha perderà il suo pilota di punta, che andrà in BMW. Toprak Razgatlioglu ha deciso a maggio di lasciare il team di ufficiale Yamaha dopo quattro anni insieme e affrontare una nuova sfida.

Se si guarda allo sviluppo dei produttori giapponesi, BMW potrebbe diventare seconda forza in campo già l'anno prossimo. Dietro le quinte, si sta lavorando diligentemente per migliorare la M1000RR. BMW ristruttura il reparto corse e installa una squadra di test.

Anche Ducati si aspetta che BMW sia il più grande sfidante a lungo termine. "Assolutamente!", osserva Zambenedetti, che allo stesso tempo vuole che tutti i produttori attualmente attivi abbiano successo. "Spero che tutti i produttori siano nella top 5, compresi i giapponesi".

Scott Redding, Team BMW Motorrad WorldSBK, Loris Baz, Bonovo Action BMW Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati riconosce anche segnali positivi tra i giapponesi

Anche se lo sviluppo tecnico di Kawasaki, Yamaha e Honda è attualmente stagnante, Zambenedetti riconosce anche segni positivi. "Mi piace il programma di Yamaha di aprire la strada ai giovani piloti", elogia il lavoro dei giovani. "Noi di Ducati stiamo cercando di creare un programma simile con il nostro team Supersport."

Dal cambiamento delle regole del mondiale Supersport all'inizio della stagione 2022, anche Ducati ha partecipato al campionato e ha creato la propria squadra insieme ad Aruba. Nicolò Bulega guida una Panigale V2 e punta alla promozione in Superbike.