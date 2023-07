SBK | Fine dell'incubo: van der Mark rientra a Most

Il calvario sembra essere giunto al termine per Michael van der Mark, che finalmente potrà tornare in sella alla sua BMW M1000 RR. A dare l’annuncio è la stessa Casa di Monaco, che nella settimana del round di Most ufficializza il rientro dell’olandese, fuori dai giochi per infortunio da Assen.

Proprio nell’appuntamento di casa, infatti, van der Mark era stato protagonista di un violentissimo highside che gli aveva procurato la frattura del femore. Così, era stato costretto a saltare diversi round, in una stagione che fino ad ora l’ha visto spettatore. Sembrava che fosse pronto al rientro a Imola due settimane fa, tuttavia non è riuscito a tornare in sella. Pertanto, per l’appuntamento in Italia è stato sostituito da Leon Haslam, a sua volta sostituto di Tom Sykes, che aveva preso il posto dell’olandese ma si è poi fratturato le costole a Donington.

Michael van der Mark, BMW Motorrad WorldSBK Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Dopo un lungo stop e due sostituzioni, è finalmente arrivato il momento per van der Mark di tornare in azione. Lo farà questo fine settimana a Most, dove la Superbike disputerà l’ultimo round prima della pausa estiva. Per l’olandese sarà importante tornare in pista per riprendere le sensazioni, senza pressione né aspettative. Stando fuori a lungo, il portacolori BMW non punterà a cercare il risultato, ma a riprendere il ritmo.

“Sono molto felice di tornare di nuovo”, afferma Michael van der Mark. “È passato tanto tempo e non vedo l’ora di questa gara. Non sarà facile, perché ho perso tante gare, quindi sicuramente la velocità non ci sarà dall’inizio. Ma non vedo l’ora di tornare in moto e a lavorare con i ragazzi. Almeno per avere una gara sulle spalle prima della pausa estiva. Ora mi sento recuperato al 100% quindi sono impaziente di tornare e godermi questo weekend prima della pausa estiva”.

Marc Bongers, BMW Motorrad Motorsport Director, afferma: “Bentornato Mickey! È fantastico riavere van der Mark con noi dopo la sua lunga pausa per infortunio. Tuttavia, non vogliamo avere aspettative troppo alte per lui. L'importante è che riprenda il suo ritmo sulla BMW M 1000 RR prima di passare di nuovo all’attacco dopo la pausa estiva. Most è una pista su cui siamo andati bene in passato. Combinare questo fatto con le impressioni positive che abbiamo raccolto nelle ultime gare, definisce il nostro obiettivo per il fine settimana. Prima della pausa estiva, miriamo a ottenere ottimi risultati con tutta la nostra squadra”.