SBK | L’asta per l’Emilia-Romagna ha raccolto oltre 17mila euro

Le recenti alluvioni che hanno colpito l’Emilia-Romagna non hanno di certo lasciato indifferenti, così il Campionato Mondiale Superbike ha organizzato in collaborazione con Charity Stars un’asta di beneficienza proprio in occasione del round di Imola, disputata due settimane fa. I proventi avrebbero aiutato le popolazioni alluvionate e, una volta conclusa, sono stati resi noti i numeri.

In totale, sono stati raccolti 17.418 euro, grazie alla generosità dei piloti che hanno donato i propri cimeli. In particolare, l’oggetto più ambito è stato il casco di Toprak Razgatlioglu, che ha raggiunto la cifra di 5.225 euro ed è stato in assoluto il più venduto con distacco. Ancora un casco tra gli oggetti più venduti: si tratta del casco X-Lite SBK, che è stato autografato da molti piloti del campionato e che è stato venduto per 4.000 euro.

Non sono mancati oggetti appartenuti ai piloti, uno stivale autografato da Danilo Petrucci ha ottenuto un’offerta finale di 725 euro, mentre con 560 euro sono stati acquistati i guanti di Alvaro Bautista. C’è stato anche chi ha puntato non a un cimelio, ma ad un’esperienza. All’asta c’era anche un pacchetto VIP Experience, che il miglior offerente si è aggiudicato per 1.800 euro.

L’asta si è conclusa poco dopo il round di Imola, e le cifre sono state rese note proprio dal Campionato, che nella notizia ufficializzata quest’oggi ha sottolineato quanto sia stato importante il contributo di ognuno. Piloti, team e appassionati, tutti sono stati protagonisti di un’azione benefica che contribuirà ad aiutare le popolazioni dell’Emilia-Romagna, che con grande forza di volontà stanno lottando e lavorando per ricostruire ciò che l’acqua ha distrutto.

I proventi, devoluti all’Agenzia Regionale per la Protezione Civile dell’Emilia-Romagna rappresentano un aiuto incredibile e un gesto di grande solidarietà che mostra quanto lo sport sia non solo un grande spettacolo agonistico, ma un modo di accomunare le persone.