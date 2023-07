SBK | Ecco gli orari tv di SKY e TV8 del round di Most

Due settimane dopo l’atteso round di Imola, è già tempo di tornare in pista per il Mondiale Superbike. Le derivate di serie volano in Repubblica Ceca per il round di Most, l’ottavo della stagione. Sarà lotta apertissima tra Alvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu, che ormai è definitivamente l’avversario numero uno del campione del mondo in carica.

Proprio al Santerno, il pilota Yamaha è riuscito a fermare l’egemonia del portacolori Ducati vincendo due delle tre gare disputate e candidandosi come principale insidia per la riconferma mondiale dello spagnolo. Bautista si presenta a Most da leader con 70 punti di vantaggio su Razgatlioglu, determinato a replicare il successo anche sul tracciato ceco.

Il distacco è importante, ma Toprak non mollerà la presa. I due contendenti al titolo però dovranno vedersela con altri avversari, pronti a inserirsi nella lotta: primo fra tutti Jonathan Rea, a digiuno di vittorie quest’anno. Il pilota Kawasaki sta faticando in questo 2023, ma punta a centrare almeno un successo, per quanto sappia che sia difficile, considerando anche lo strapotere Ducati mostrato da Michael Ruben Rinaldi e soprattutto Axel Bassani, molto performante in sella alla Panigale V4R indipendente del team Motocorsa.

L’intero round di Most verrà trasmesso in diretta da Sky Sport MotoGP HD a partire dal venerdì, mentre TV8 trasmetterà le due gare lunghe in diretta con la Superpole Race in differita.

Orari Sky Sport MotoGP HD (canale 208)

Venerdì 28 luglio

FP1 SBK: 10:30-11:15

FP2 SBK: 15:00-16:00

Sabato 29 luglio

Superpole SSP: 10:25-10:45

Superpole SBK: 11:10-11:25

Gara 1 SBK: 14:00

Gara 1 SSP: 15:15

Domenica 30 luglio

Superpole Race SBK: 11:00

Gara 1 SSP: 12:30

Gara 2 SBK: 14:00

Orari TV8 (canale 8 digitale terrestre)

Sabato 29 luglio

Gara 1 SBK: 14:00

Domenica 30 luglio

Superpole Race SBK: 13:00 (differita)

Gara 2 SBK: 14:00