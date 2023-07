SBK | Ufficiale: cancellato il round dell'Argentina!

Avrebbe dovuto chiudere la stagione 2023 del mondiale Superbike, eppure l'Argentina è stata tagliata fuori dal calendario. È di poco fa, infatti, l'annuncio ufficiale della cancellazione del round di San Juan Villicum in programma a metà ottobre e definitivamente eliminato. FIM e Dorna hanno reso nota la decisione nella settimana dell'appuntamento in Repubblica Ceca, a Most, e sarà ancora da definire il circuito che sostituirà quello argentino.

Nella nota diffusa proprio dal Campionato Mondiale Superbike, vengono spiegati i motivi per cui si è arrivati alla decisione di cancellare l'appuntamento in Argentina, che avrebbe dovuto avere luogo dal 13 al 15 ottobre. "Questa decisione è dovuta all'intenso calendario elettorale che il Paese deve affrontare e che ha portato a una situazione complessa che influisce sulla vita quotidiana delle persone, delle province e delle imprese. Considerando la vicinanza delle prossime elezioni nazionali e provinciali, Dorna WSBK Organization (DWO), Grupo OSD e il governo di San Juan hanno scelto di sospendere l'evento sul circuito di San Juan Villicum", si legge nel comunicato.

"Inoltre, il round era programmato alla vigilia di una transizione di governo nella provincia, e si è deciso di aspettare e mantenere il programma degli eventi aperto per la nuova amministrazione, mostrando rispetto per il contesto politico e consentendo una pianificazione adeguata per eventi della portata del WorldSBK. La FIM e l'organizzazione Dorna WSBK annunceranno presto una nuova sede che ospiterà il round finale della stagione 2023 del Campionato Mondiale MOTUL FIM Superbike", conclude la nota.

Pertanto, al momento i round confermati e ancora da disputare sono quattro: Most, Magny-Cours, Aragon e Portimao. Sarà da annunciare il 12° appuntamento, si rincorrono le voci di un rientro di Jerez in calendario, appuntamento conclusivo che potrebbe essere quello di casa di Alvaro Bautista, pronto a riconfermarsi campione e, perché no, a vincere proprio davanti al proprio pubblico.