SBK | Ducati: cresce il feeling di Bautista, ma basterà a fermare Toprak?

C’è molta attesa per il Pirelli Portuguese Round che prenderà il via domani sull’Autodromo Internacional do Algarve. Il programma del weekend, infatti, sarà completamente inedito con tutte le attività in pista posticipate di alcune ore anche per far fronte alla temperatura molto alta che caratterizzerà la tre giorni di Portimao.

Le prime prove libere inizieranno domani alle 13.15 (14.15 CET) mentre il programma del sabato prevede la Superpole alle 14.15 (15.45 CET) e Race-1 alle 18.00 (19.00 CET). La Superpole Race di domenica prenderà il via alle 14.45 (15.45 CET) con la Race-2 che avrà lo stesso orario del sabato.

Nicolò Bulega arriva a Portimao con il secondo posto nella classifica del campionato del Mondo Superbike con 239 punti, 64 in meno del leader Razgatlioglu (BMW), reduce da 10 successi consecutivi negli ultimi quattro appuntamenti. Terzo posto in classifica per Alvaro Bautista con 199 punti.

"E' chiaro questo che questo circuito sia legato a ricordi molto belli per me visto che lo scorso anno ho conquistato qui il titolo di Campione del Mondo Supersport. Sento di aver recuperato abbastanza bene dopo l’infortunio alla spalla riportato nel WDW ma sicuramente avremo le idee più chiare domani dopo le FP1. Per questo motivo non vedo l’ora di scendere in pista anche per capire come saranno le sensazioni in orari molto diversi da quelli consueti", ha detto Bulega.

Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WorldSBK, Nicolo Bulega, Aruba.It Racing – Ducati, Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"Tutti ricordano le battaglie con Toprak dello scorso anno su questo circuito. Se, da una parte, non siamo ancora nelle condizioni per poter pensare di essere così competitivi, dall’altra nel weekend di Most abbiamo ritrovato sensazioni molto positive che ci danno molta fiducia in vista di questo round", ha aggiunto il campione del mondo in carica.

Huertas leader consolidato in Supersport

Round interessante anche per il campionato del Mondo di Supersport che per la prima volta nella stagione correrà Gara 1 e Gara 2 (17.30 CET) prima della classe regina. Adrian Huertas e la Ducati Panigale V2 del team Aruba.it Racing WSSP sono in testa alla classifica con un vantaggio di 46 punti su Montella (Ducati).

"Sono molto contento di iniziare la seconda metà di stagione sul circuito di Portimao dove ho vinto il Mondiale SuperSport 300. Considero questa una pista molto bella e sono sicuro che lo sia anche per tutti i tifosi. La motivazione è alta e vogliamo fare bene in questo weekend", ha concluso Huertas.