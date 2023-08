SBK | Dominique Aegerter rinnova con Yamaha per il 2024

Il mercato piloti della Superbike è in fermento, perché non ci sono ancora certezze sul pilota che affiancherà Alvaro Bautista nel box della Ducati Aruba, ma anche chi andrà a dividere quello della Yamaha con Andrea Locatelli, prendendo il posto di Toprak Razgatlioglu.

Oggi però Dominique Aegerter ha fatto un passo avanti verso la definizione del suo futuro. Il pilota elvetico ha infatti prolungato di un anno il contratto che lo legherà alla Yamaha tra le derivate di serie.

L'annuncio è stato dato direttamente dalla Casa di Iwata, che però non ha specificato quale sarà il suo team. Il due volte campione del mondo della Supersport è infatti considerato tra i papabili candidati per la squadra ufficiale, ma potrebbe anche proseguire la sua avventura con GRT, squadra che quest'anno lo ha portato ad esordire in SBK dopo i grandi risultati ottenuti nella classe 600.

Attualmente, Aegerter è nono nella classifica iridata con un totale di 114 punti ed il suo miglior risultato è arrivato in occasione di Gara 2 ad Assen, nella quale ha sfiorato il podio con il quarto posto.

Dominique Aegerter, GRT Yamaha WorldSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Sono molto contento di continuare con Yamaha per il 2024. Spero che insieme riusciremo a conquistare dei grandi risultati e fare la storia. Continuare con la stessa moto è sicuramente d’aiuto. Quest’anno abbiamo acquisito dei dati dal momento che nel Mondiale Superbike c’è tanta elettronica diversa. Potremmo adattare l’elettronica al mio stile di guida e questo ci sarà d’aiuto quando l’anno prossimo andremo sulle stesse piste; inizieremo il venerdì con un setup base migliore. Saprò cosa aspettarmi dalle moto e dalle piste. Spero che riusciremo a incrementare il livello per provare a fare una stagione migliore", ha detto Aegerter.

"La stagione 2023 è ancora lunga, quindi proveremo a conquistare degli ottimi risultati. Sono ancora in attesa di un podio: è uno dei miei obiettivi per questa stagione. Per l’anno prossimo proverò a migliorarmi e ad essere più spesso lì davanti, provando a lottare più costantemente in top five per provare a scattare dalla prima fila, per trovarmi nel primo gruppo e forse per lottare per il podio. Voglio anche vincere una gara", ha aggiunto.

Soddisfatto per l'esito della trattativa anche Andrea Dosoli, Europe Road Racing Manager di Yamaha Europe: "Per noi è un piacere vedere il nostro due volte campione del mondo in Supersport, Dominique, adattarsi così velocemente al Mondiale Superbike. Ci ha impressionati tutti quanti, a partire dalla prima gara dove in Superpole ha firmato una prestazione eccezionale che a Phillip Island gli ha permesso di scattare dalla prima fila. Penso non ci sia modo migliore per presentarsi davanti ai propri compagni di box e agli avversari!".

"Si è migliorato in ogni weekend e finora in tre gare è stato il miglior pilota Indipendente. Sono fiducioso sul fatto che entro fine stagione incrementerà questi numeri e per questo sono entusiasta di comunicare il prolungamento dell’attuale contratto per un’altra stagione. Auguro a Dominique e al suo team tutto il meglio e speriamo che siano ripagati dai risultati che meritano", ha concluso.

Dominique Aegerter, GRT Yamaha WorldSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images