SBK | Jerez ospita l’ultimo round a fine ottobre

La stagione 2023 del mondiale Superbike avrebbe chiuso il sipario in Argentina a metà ottobre, con il round di San Juan Villicum. Tuttavia, la cancellazione dell’appuntamento sudamericano ha portato a spostare il finale di stagione delle derivate di serie, che concluderanno il 2023 a Jerez de la Frontera a fine ottobre.

Nel weekend da 27 al 29 infatti, il circuito andaluso ospiterà l’ultimo appuntamento della stagione, e sarà la gara di casa di Alvaro Bautista, lanciato verso il suo secondo titolo mondiale. Potrà celebrare la vittoria davanti al proprio pubblico o per fine ottobre avrà già chiuso i giochi?

Ad ogni modo, il mondiale si concluderà in Europa e non andrà oltreoceano nel 2023, contando solamente Phillip Island e Mandalika, disputate a inizio anno, come uniche gare fuori dal vecchio Continente. Si torna così ad avere 12 round, quelli programmati a inizio anno con l’aggiunta di Imola in corsa.

Al ritorno dalla pausa estiva dunque, si torna a Magny-Cours, per poi volare ad Aragon e Portimao, unico back-to-back della stagione. Da lì si volerà a Jerez dopo due settimane per la conclusione della stagione 2023.