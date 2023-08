SBK | Motociclismo in lutto: addio a Mirko Giansanti

Si è spento nella giornata di ieri Mirko Giansanti, ex pilota e fondatore del team GRT Yamaha nel mondiale Superbike. Una grave malattia l’ha portato via dopo aver lottato per diverso tempo e aver provato a vincere la sua gara, quella più importante. Ancora una volta, il motociclismo si dimostra come quello sport che dà tanto, ma a volte toglie tutto. Non è solo agonismo, è senso di appartenenza, è una famiglia itinerante che crea legami e rapporti che vanno al di là dello sport.

Così è stato per i tanti che hanno conosciuto Mirko. Prima come pilota e poi come direttore tecnico. Giansanti ha debuttato nel 1996 nella classe 125cc andando a punti nella gara a Barcellona, tuffandosi poi nell’avventura del mondiale Superport dal 2008. Nella sua carriera di pilota, Giansanti ha conquistato 12 podi e una sesta posizione come miglior risultato in campionato, nel 1998 nell’allora classe 125cc.

Esattamente vent’anni dopo il suo debutto come pilota, ecco l’esordio come direttore tecnico: nel 2016 ha fondato il GRT Yamaha WorldSBK Team insieme a Filippo Conti, squadra privata che fa riferimento alla Casa di Iwata e che oggi nel mondiale Superbike vanta una line-up d’eccezione, formata da Dominique Aegerter e Remy Gardner. Saranno proprio i due piloti a continuare a portare avanti l’eredità lasciata da Giansanti, che da oggi li guiderà in pista così come ha fatto nel box fino a quando ha potuto.

“Un capo, un amico, un fratello”, così è stato definito da tanti che lavorano in quel box, che da oggi sarà un po’ più vuoto ma pronto a ricordarlo andando a caccia del miglior risultato possibile. “Il GRT Yamaha WorldSBK Team comunica con grandissimo e profondo dolore la scomparsa di Mirko Giansanti, spentosi oggi in seguito a una grave malattia”, si legge nel comunicato diffuso nella serata di ieri dal team.



“Mirko ha affrontato con coraggio e dignità, le stesse caratteristiche che hanno contraddistinto la sua carriera, prima da pilota e successivamente da fondatore e direttore sportivo della squadra, quella che si è purtroppo rivelata un’ultima gara. L’enorme amore e passione per il motorsport hanno caratterizzato il team dal giorno della sua fondazione (2016) fino a oggi e continueranno a farlo per sempre. La sua umanità, bontà d’animo e caparbietà sono da sempre state fonte d’ispirazione per la squadra e per tutte le persone che hanno avuto il privilegio di conoscere un grande Uomo”, si legge nella nota, da cui traspare il profondo dolore per la perdita non solo di un grande professionista, ma di un grande uomo.

Il comunicato si conclude con un pensiero direttamente rivolto a Giansanti, un ricordo di un team unito nel dolore ma anche nella volontà di portare avanti il lavoro che ha avviato e che ora lascia: “Mirko, ci mancherai terribilmente, ma sappiamo che sarai sempre con noi. Ti promettiamo che ci impegneremo ancora di più per coronare un sogno comune, quello di portare in vetta al mondo la tua e nostra creatura. Ma soprattutto terremo sempre vivo il tuo ricordo.”

Tutta la redazione di Motorsport.com si stringe attorno al dolore della famiglia e del GRT Yamaha Racing Team e porge le più sentite condoglianze.