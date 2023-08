SBK | GoEleven: “Parliamo con Iannone, merita un’altra occasione”

Alla fine di questa stagione decade la squalifica di Andrea Iannone, costretto a rimanere “ai box” dopo il caso di doping che l’aveva visto coinvolto alla fine del 2019. Il pilota di Vasto potrebbe ripartire dalla Superbike e non è più un segreto che sia in trattative per rientrare dalla porta del campionato delle derivate di serie, dove sarebbe molto ambito.

Il team in pole position per avere The Maniac all’interno del suo box è Goeleven, con cui è in fase di discussione per poter disputare la stagione 2024. Iannone tornerebbe così alle competizioni in sella alla Ducati Panigale V4R, che in questo momento è indubbiamente la moto migliore del campionato. Se in un primo momento sembrava che Andrea fosse molto vicino a Barni, la squadra capitanata da Marco Barnabò ha fatto retromarcia sulla possibilità di mettere una seconda moto affiancando così Iannone a Petrucci, che pare essere confermato anche il prossimo anno.

Ecco che entra in gioco Goeleven, stabilmente nel campionato con una sola moto affidata a Philipp Oettl dallo scorso anno. “È vero, stiamo parlando con Andrea”, racconta Denis Sacchetti, team manager Goeleven al sito worldsbk.com. “Pensiamo che sia un pilota di grande talento e che meriti un’altra occasione nel motorsport. Parliamo con lui e vedremo cosa potrà succedere. Al momento abbiamo diverse opzioni, quindi dovremo vedere cosa succede nei prossimi giorni o settimane”.

“Penso che il sogno di un team privato sia sempre quello di avere due moto, perché è una squadra completa”, rivela Sacchetti, che non ha dubbi sul fatto che una seconda moto possa essere un sogno. “Hai doppia emozione, tutto è raddoppiato. È un sogno di chiunque, stiamo lavorando su questo e vorremmo arrivare ad avere due moto. Non è semplice, perché si ha bisogno anche di doppio budget, quindi non so se sarà possibile già l’anno prossimo o dovremo aspettare ancora un po’. Spero di raggiungere questo obiettivo il prima possibile. Iannone e Rinaldi? Beh, per un team satellite sarebbe un grande sogno! Ma non è facile, credo che sia giusto un sogno al momento”.

Ora però bisogna concentrarsi sulla stagione in corso, mancano quattro appuntamenti alla fine del campionato e con Oettl ci sono obiettivi chiari: “Continuiamo a lavorare, il nostro obiettivo è sempre quello. Vogliamo tornare stabilmente in top 10 e puntiamo a fare la top 5 dove è possibile e dove abbiamo l’opportunità di ottenere un risultato. Il feeling con il pilota è buono, anche con il team…tutti lavoriamo bene. Cerchiamo di fare il nostro meglio per migliorare la nostra situazione e fare il massimo possibile. I test di Aragon a fine mese? Ne stiamo parlando, non so se andremo, ma penso che decideremo nelle prossime settimane”.