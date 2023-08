WRC | Pirelli: in Finlandia protagoniste le Soft e... la pioggia?

Per il WRC e tutti i suoi protagonisti è il momento di affrontare il rally più veloce di tutti quelli che compongono il calendario 2023 del Mondiale, ovvero il Rally di Finlandia che si terrà questo fine settimana nelle strade sterrate attorno a Jyvaskyla.

Al nono evento della stagione - il sesto su sterrato - Pirelli porterà le seguenti gomme e le seguenti mescole per le vetture regine del Mondiale, le Rally1 ibride:

Scorpion KX WRC: si tratta delle gomme progettate e sviluppate per gli eventi su sterrato e saranno a disposizione delle vetture Rally1 in 2 mescole. la Soft e la Hard, entrambe evoluzioni di quelle utilizzate la passata stagione. Queste sono state rinforzate nella struttura e ottimizzate nel design.

Soft: le mescole più morbide, proprio come due settimane or sono al Rally Estonia, saranno considerate le 'Prime', ossia le gomme principali su cui gli equipaggi punteranno per via della natura degli sterrati finlandesi, compatti e scivolosi. Servirà avere un ottimo livello di grip considerando anche le alte velocità delle prove, per questo queste mescole saranno spesso le più indicate.

Hard: questa mescola rappresenterà ancora una volta la 'Option', l'alternativa alla Soft che i piloti potrebbero scegliere di utilizzare sulle superfici più abrasive e nelle speciali più lunghe

Rally Finlandia: l'allocazione delle gomme

Ogni vettura Rally1 potrà avere un massimo di 32 gomme da utilizzare nell'arco delle 22 prove speciali dell'evento, più altre 4 di una sola mescola per affrontare lo Shakedown previsto giovedì mattina alle ore 8:00 italiane.

24 gomme Prime: ossia 24 gomme Soft

8 gomme Option: ossia 8 gomme Hard

4 gomme per lo Shakedown scelte dagli equipaggi

Rally Finlandia: il commento di Testoni

Terenzio Testoni, rally activity manager di Pirelli, ha commentato così il Rally di Finlandia alla vigilia dello stesso che scatterà giovedì con la prima prova speciale.

"La Finlandia è il terreno d'elezione per i nostri pneumatici morbidi, che saranno messi a dura prova, anche se in termini di raggio d'azione e robustezza hanno le caratteristiche per garantire l'aderenza sulle superfici più scivolose e per resistere ai forti impatti dei salti molto lunghi".

"Le velocità sono così elevate e il desiderio di vincere un rally iconico così forte che è molto facile commettere errori, ma chi sbaglia ha poco margine di recupero qui. Ecco perché la strategia migliore è ottimizzare la gestione degli pneumatici a disposizione, che subiranno poca usura ma molti colpi, cercando di sfruttarli al meglio in ogni situazione".

"L'anno scorso questa è stata la chiave della vittoria di Ott Tanak su Kalle Rovanpera, anch'egli un maestro nel saper sfruttare al meglio il potenziale dei pneumatici, soprattutto in questo tipo di condizioni".

Rally Finlandia: il meteo ancora fattore chiave

Non sarà solo questione di gomme, di prestazioni pure delle vetture o di ordine di partenza. In questa edizione del Rally Finlandia i protagonisti dovranno fare i conti con un meteo che, a oggi, sembra tutt'altro che stabile.

La pioggia dovrebbe presentarsi in modo intermittente, favorendo o sfavorendo i piloti a seconda del momento in cui le precipitazioni si faranno più intense. Con la pioggia le gomme Soft giocheranno un ruolo ancora più importante, perché potranno garantire un grip maggiore rispetto alle mescole dure.