WRC | La FIA lancia il tender gomme per il triennio 2025-2027

Anche per il WRC è tempo di scegliere per il futuro. In questo caso si tratta delle gomme. Infatti la Federazione Internazionale dell'Automobile ha lanciato il tender per la fornitura esclusiva di gomme del Mondiale Rally nel triennio che andrà dal 2015 al 2027.

L'ultima gara d'appalto indetta dalla FIA per il WRC è datata 2019 ed è stata vinta da Pirelli, attuale fornitore unico del Mondiale. La Casa milanese, che ha sostituito Michelin, fornisce le gomme per tutte le categorie del WRC dal 2021 e lo farà fino alla prossima stagione compresa. L'ha fatto quindi per l'ultima stagione delle vetture WRC Plus e l'era attuale delle Rally1 ibride.

Chi vincerà il nuovo tender lanciato dalla FIA dovrà fornire gomme adatte alle attuali Rally1, ma anche alle vetture di nuova generazione che saranno chiamate a sostituirle. Si tratterà comunque di macchine piuttosto simili a quelle attuali. Evoluzioni che dovrebbero coinvolgere un maggior utilizzo della propulsione ibrida.

I produttori di pneumatici avranno tempo fino al 15 settembre per presentare le loro proposte e la FIA dovrebbe annunciare il candidato prescento il 19 ottobre.

Il mandato della FIA, che dovrà essere coperto dalla Casa vincitrice del tender, annuncia che gli offerenti devono garantire pneumatici sicuri e affidabili, ma anche di poter offrire pari capacità sportive a tutti i concorrenti di ogni catgegoria tecnica pertinente nelle diverse condizioni che si possono incontrare in un rally WRC.

Le Case che prendono parte al tender dovranno garantire di poter produrre un minimo di 2 specifiche di pneumatici per sterrato e asfalto, un pneumatico da neve (chiodato= e un pneumatico invernale per asfalto (uno con chiodi, ove consentito, e uno senza). Queste 2 varianti possono essere di tipo/mescola diversa.

Inoltre gli stessi dovranno dimostrare che i loro prodotti abbiano la massima resistenza alle forature e possano offrire un alto livello di capacità strategica sportiva, consentendo varie strategie nella scelta delle mescole.

Dovrà inoltre esserci una chiara differenza tra gomme da bagnato e da asciutto e dovrebbe essere facile capire se un pilota ha scelto la gomma sbagliata e sta giocando con le prestazioni.

A tal proposito, la FIA giudica di alto livello le prestazioni attuali delle vetture WRC. Per questo la Federazione stessa invita gli offerenti a proporre modi innovativi per mantenere lo spettacolo nei rally, cercando però di migliorare la sicurezza generale.