WRC | Rallye Monte-Carlo: svelata l'edizione del 2024

Mancano ancora 6 mesi al via del WRC 2024, ma l'Automobile Club de Monaco - promotore del Rallye Monte-Carlo - ha svelato nel corso delle ultime ore il percorso della prossima edizione dell'evento più celebre e atteso del mondiale.

17 prove speciali, ma soprattutto un percorso spostato in latitudine e altitudine per cercare di avere un'edizione con molta più neve e condizioni estreme rispetto a quella svolta questa stagione.

Lo Shakedown sarà svolto al mercoledì su un percorso di 3.35 chilometri introdotto nel 2017. La partenza ufficiale è però fissata per il giorno successivo, giovedì 25 gennaio, alla Piazza del Casino di Monte-Carlo, come da tradizione.

Lo stesso giorno si terranno le prime due prove speciali, quelle in notturna, per un totale di 46 chilometri. Si tratta delle leggendarie speciali di Thoard / Saint Geniez (20,82 chilometri che scatterà alle 20:35) e la Bayons / Breziers (25,19 chilometri che prenderà il via alle 21:58).

Venerdì 26 gennaio, si parte verso l'est di Gap per la seconda giornata di gara, distribuita su due dipartimenti (Alpes-de-Haute-Provence e Hautes-Alpes) per un totale di 106,10 km contro il tempo. Con un anello di tre prove speciali da percorrere due volte, che comprende "Saint-Léger-les-Mélèzes / La Bâtie-Neuve" (SS 3/6 - 16,87 km - ore 09.06/14.53), "Champcella / Saint-Clément-sur-Durance" (SS 4/7 - 17,87 km - ore 10.34/16.21) e infine "La Bréole / Selonnet" (SS 5/8 - 18,31 km - ore 12.02/17.49).

Sabato 27 gennaio si parte da Gap verso ovest per la terza giornata di gara, che interesserà tre dipartimenti (Hautes-Alpes, Drôme e Isère) per un totale di 134,86 chilometri cronometrati. Con un anello di tre prove speciali molto distanti geograficamente, come il giorno precedente, da affrontare due volte, questa sarà certamente la giornata più difficile da affrontare per i concorrenti. In programma: "Sigottier / Valdrôme" (SS 9/12 - 20,89 km - 08:35/14:05), "Les Nonières / Chichilianne" (SS 10/13 - 20,08 km - 09:53/15:23) e "Pellafol / Agnières-en-Dévoluy" (SS 11/14 - 26,46 km - 11:06/16:36).

L'evento si conclude domenica 28 gennaio con tre tappe per un totale di 51,65 km tra Gap e Monaco. Una prima per questa tappa finale, dove la spiegazione finale avverrà tra i settori cronometrati di "La Bréole / Selonnet" (SS 15 - 18,31 km - ore 07.04), poi "Digne-les-Bains / Chaudon-Norante" (SS 16 - 19,04 km - ore 08.35) e infine "La Bollène-Vésubie / Col de Turini" (SS 17 - 14,30 km - ore 12.15), che fungerà da Power Stage. La cerimonia di premiazione si svolgerà sulla Place du Casino dalle 16.15.