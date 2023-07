WRC | La FIA cambierà il regolamento dopo la penalità a Tanak

Ott Tanak sperava in cuor suo di ottenere la seconda vittoria stagionale nel WRC trionfando sul suolo di casa, il Rally Estonia, ma così non è stato. Anzi, le sue velleità sono diventate vane addirittura dopo lo Shakedown.

Dopo il primo passaggio nella stage di prova, l'estone si è dovuto fermare a causa di un guasto al motore. La sua Ford Puma Rally1 è stata trainata da un furgoncino fino al Parco Assistenza, dove i meccanici di M-Sport hanno constatato la gravità del problema e sono stati così costretti a sostituire il propulsore.

Fortunatamente per Tanak, la sua vettura aveva ancora a disposizione uno dei due motori con cui ogni vettura può prendere parte all'intera stagione del WRC, per questo non ha ricevuto 5 minuti di penalità. Ma la penalità della stessa entità è arrivata comunque.

Il perché è presto detto. Il regolamento sportivo FIA del WRC prevede che se un team sostituisce il motore su una propria vettura tra le verifiche e il TC0, la vettura (l'equipaggio) debba ricevere una penalità di 5 minuti da aggiungere al tempo complessivo in gara.

Ecco perché Ott Tanak e Martin Jarveoja hanno iniziato la PS1 (prima di 21 speciali) con già 5 minuti di ritardo rispetto a tutti gli altri. Questo non ha impedito loro di rimontare sino a chiudere all'ottavo posto, dopo aver superato tutte le vetture Rally2.

La penalità ha però privato Tanak della possibilità di vincere il rally e alla gente di veder lottare il proprio beniamino per un successo che sarebbe stato accolto con grande gioia. Dopo quanto accaduto, la FIA - tramite il direttore del dipartimento WRC - ha dichiarato che la regola sarà rivista per evitare che casi del genere possano ripetersi in futuro.

"Ogni volta che c'è un problema del genere dobbiamo rivedere l'accaduto e capire, ma è chiaro che debba rimanere la penalità di 5 minuti per chi supera i 2 motori a stagione", ha dichiarato Wheatley, direttore del dipartimento WRC della FIA, a Motorsport.com.

"Penso che dobbiamo verificare se questa penalità sia sufficiente da sola o se abbiamo ancora bisogno del regolamento che dice che tra le verifiche tecniche e l'inizio del rally si riceve una penalità di 5 minuti se si cambia il motore. Sono sicuro che potremo trovare un modo migliore per gestire la situazione".

"Rivedremo questa particolare regola al 100%, ma il fatto che si ricevano 5 minuti di penalità se si supera l'utilizzo di due motori per stagione rimarrà, sarà ancora presente nel regolamento in futuro".

"Ovviamente dobbiamo rivedere l'accaduto e mi spiace davvero molto per Tanak e M-Sport. Se un motore si rompe mentre si è in testa è un po' diverso, ma se si rompe prima del rally è semplicemente sbagliato".

La rimozione, o la modifica della regola in questione sarà probabilmente un bene per lo spettacolo in una categoria, qual è il WRC, che necessità di tornare ad avere appeal. E' però un fatto che questa regola non sia stata introdotta nelle ultime settimane. Ciò significa che tutti i team e i piloti erano e sono incentivati a seguirla per non prendere minuti di penalità. Servirà una revisione più approfondita del regolamento stesso, per evitare di intervenire sempre in ritardo, a fatto ormai avvenuto, com'è accaduto in questo caso.