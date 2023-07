WRC | Toyota: la livrea della Yaris di Latvala per la Finlandia

Per un fine settimana Jari-Matti Latvala smetterà i panni di team principal di Toyota Racing WRC per tornare pilota nel Mondiale Rally. Lo farà in questo fine settimana, al Rally di Finlandia, quello che è l'evento di casa per lui, per il campione del mondo Kalle Rovanpera e, a suo modo, anche del team giapponese, che ha ricominciato la sua storia nel WRC ormai 7 anni fa con la presentazione della Yaris WRC Plus a Helsinki.

Latvala, che non corre un rally WRC dal Rally di Svezia 2020, farà il suo esordio al volante della GR Yaris Rally1 affiancando i tre equipaggi ufficiali, che saranno formati da Kalle Rovanpera - Jonne Halttunen, Elfyn Evans - Scott Martin e Takamoto Katsuta - Aaron Johnston. Latvala sarà navigato dal collega e amico Juho Hanninen.

Questa mattina Toyota Racing ha svelato la livrea con cui sarà possibile riconoscere la GR Yaris Rally1 di Latvala e Hanninen. Al di là del numero di gara, il 97, la vettura porterà i colori ufficiali di Toyota Gazoo Racing, ossia il rosso e nero su fondo bianco. Il disegno sarà però diverso dalle tre Yaris di Rovanpera, Evans e Katsuta.

Il nero trova tanto spazio sulle fiancate, sulla parte anteriore del tetto, mentre il rosso la fa da protagonista, creando il disegno che lo vede presente non solo sul cofano motore, ma anche sulle fiancate, sui montanti posteriori e sul tettuccio.

Jari-Matti Latvala, Juho Hänninen, Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

"Il Rally di Finlandia è sempre un'occasione speciale per il nostro team. Per me quest'anno sarà un'emozione speciale tornare al volante in un evento WRC e il mio obiettivo come pilota sarà innanzitutto quello di godermi questa esperienza", ha dichiarato Latvala alla vigilia delle ricognizioni del Rally di Finlandia.

"L'obiettivo della squadra, come sempre, è vincere e l'attenzione è rivolta ai nostri equipaggi abituali. Ci sarà un fantastico supporto per Kalle e Jonne in quanto campioni del mondo e leader del campionato, e la vittoria in Estonia dà loro una buona spinta. Penso che il Rally di Finlandia possa essere una sfida più grande, con livelli di aderenza diversi e il ritorno di tappe come Myhinpää che Kalle non ha mai percorso prima".

"Elfyn invece sa cosa serve per vincere in Finlandia e speriamo che possa sfidare di nuovo e che Taka possa guidare con fiducia su strade che solitamente gli piacciono. Ci aspettiamo un rally combattuto e la squadra ha lavorato duramente nei test di questa settimana per dare ai nostri piloti la migliore vettura possibile".

Con Latvala impegnato a correre le 22 prove speciali, il ruolo di team principal sarà preso a interim niente meno che da Akio Toyoda, presidente di Toyota Gazoo Racing World Rally Team. La presenza di Latvala tra i partecipanti del Rally di Finlandia è stata voluta proprio dal presidente giapponese. Una sorta di ringraziamento per quanto ha fatto sino a ora Latvala dirigendo il team verso una serie di iridi che, con alte probabilità, arriveranno anche quest'anno.