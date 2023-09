WRC | Pirelli: al Rally del Cile tornano protagoniste le Soft

Questo fine settimana torna protagonista il WRC con il terzultimo appuntamento del Mondiale 2023, nonché l'ultimo su sterrato: il Rally del Cile. Il rally torna in calendario dopo 4 anni dall'ultima edizione disputata e vinta nel 2019 da Ott Tanak e Martin Jarveoja su Toyota Yaris WRC Plus.

L'ultimo evento della stagione sul suolo americano presenterà prove speciali piuttosto veloci. Queste, soprattutto nella prima parte della mattinata, potrebbero presentare un fondo reso umido dal clima locale.

Per l'evento sudamericano Pirelli, fornitore unico di pneumatici del WRC, porterà le proprie gomme da terra, ovvero lo Scorpion KX WRC. Queste saranno a disposizione dei piloti in 2 mescole principali.

Pirelli KX Scorpion SA: si tratta delle mescole Soft, che in Cile saranno considerate 'Prime', ovvero la mescola più adatta ad affrontare l'intero percorso. Non a caso i piloti potranno contare su un numero maggiore di queste gomme perché ideali per correre su un fondo che richiede tanto grip.

Pirelli KX Scorpion HA: si tratta delle mescole Hard, che saranno considerate in questo caso come 'Option', dunque a disposizione dei piloti ma in quantità decisamente inferiore rispetto alle Soft. Queste saranno indicate per le prove più lunghe dove il fondo risulterà maggiormente insidioso.

Rally del Cile: allocazione gomme

Considerando Prime e Option, Pirelli fornirà a ogni vettura 32 pneumatici così suddivisi:

24 gomme Prime (Soft)

8 gomme Option (Hard)

I piloti, inoltre, potranno selezionare 4 gomme ulteriori per utilizzarle nello Shakedown. La scelta della mescola sarà libera, ma è presumibile che adottino le Soft.

Rally del Cile: il commento di Terenzio Testoni

Terenzio Testoni, rally activity manager di Pirelli, ha così commentato il Rally del Cile alla vigilia dell'evento sudamericano: "Considerando che il Campionato del Mondo è ancora aperto, mi aspetto un rally molto combattuto, spettacolare e non facile dal punto di vista tecnico, come del resto ogni gara in calendario".

"Il fondo stradale della regione di Bio Bio è il terreno d'elezione per i nostri pneumatici più utilizzati durante la stagione, ovvero gli Scorpion a mescola morbida, che sono in grado di garantire l'aderenza in tutte le condizioni, come hanno dimostrato anche nelle fangose tappe iniziali dell'ultimo Rally di Grecia".