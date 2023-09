Pirelli lascia il WRC: non parteciperà al tender 2025-2027

A sorpresa, nella giornata di sabato, Pirelli ha confermato di non aver presentato la sua candidatura come fornitore di pneumatici WRC per il periodo 2025-2027. La casa italiana, fornitrice unica del Mondiale Rally a partire dal 2019, ha quindi deciso di non dare continuità al proprio operato, ma di abbandonare la categoria lasciando la porta aperta a un nuovo fornitore.

Una decisione giunta a sorpresa anche perché, qualche settimana fa, i responsabili della casa italiana avevano confermato suggerendo in un’intervista rilasciata a Motorsport.com la propria intenzione di proseguire nel WRC, di voler prendere parte con un’offerta al tender lanciato dalla FIA lo scorso luglio.

“Pirelli rende noto di non aver presentato alla FIA la sua candidatura come fornitore di pneumatici per il FIA World Rally Championship per il quadriennio 2025-2027. Pirelli concluderà quindi nel 2024 la sua partnership come monofornitore del WRC, che vede la Casa italiana raggiungere gli obiettivi prefissati tre anni fa, all’inizio del ciclo”, si legge nel comunicato diffuso dalla casa milanese.

Le gomme Pirelli Photo by: Toyota Racing

L'azienda ha comunque sottolineato che rimane impegnata nei rally e continuerà a partecipare a tutte le altre competizioni rallystiche in cui è attualmente coinvolta: “Presente in oltre 350 campionati motoristici in tutto il mondo, Pirelli ribadisce il proprio ultradecennale impegno nel rally a fianco dei piloti e dei team e conferma la propria partecipazione a tutte le altre competizioni rallistiche nelle quali è attualmente impegnata. Fra queste, il Campionato Europeo FIA ERC, quest’anno vinto da Hayden Paddon con la Hyundai equipaggiata con gomme Pirelli, una competizione dove si sfidano più case costruttori di pneumatici organizzata dallo stesso promoter del WRC. Pirelli è, inoltre, presente in oltre 40 campionati nazionali rally in tutto il mondo e in tutte le principali manifestazioni rallistiche dedicate sia alle vetture contemporanee sia a quelle storiche”.

Tra i potenziali candidati dovrebbe esserci anche Michelin, la quale ha già avuto il ruolo di fornitore nel WRC dal 2011 al 2020, venendo affiancata da DMACK prima che l'azienda uscisse dal campionato alla fine della stagione 2017. Al termine delle valutazioni di tutte le offerte ricevute, la FIA dovrebbe annunciare il candidato prescelto il prossimo 19 ottobre.

Il bando della FIA prevede che "gli offerenti devono essere in grado di dimostrare che i pneumatici proposti sono sicuri e affidabili e che possono offrire pari capacità sportive a tutti i concorrenti di ogni categoria tecnica pertinente nelle diverse condizioni che si possono incontrare in una gara del WRC".

“I candidati devono produrre un minimo di due specifiche di pneumatici per ghiaia e asfalto, uno pneumatico da neve [chiodato] e un pneumatico invernale per asfalto - uno con chiodi (dove consentito) e uno senza chiodi. Queste due varianti possono essere di tipo/mescola diversa. Gli offerenti devono inoltre dimostrare che i loro prodotti hanno la massima resistenza alle forature e possono offrire un alto livello di capacità strategica sportiva, consentendo varie strategie di mescola”.