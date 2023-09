WRC | Hyundai schiera Suninen al Rally dell'Europa Centrale

Hyundai Motorsport si appresta ad affrontare gli ultimi 3 appuntamenti della stagione 2023 del WRC. A fine settembre volerà in Sudamerica per il Rally del Cile, poi, a ottobre sarà il turno del Rally dell'Europa Centrale, nuovo appuntamento in calendario che terminerà gli eventi nel Vecchio Continente.

Proprio per il rally che si terrà su asfalto e i tre nazioni europee differenti, Hyundai Motorsport ha annunciato i tre equipaggi che schiererà nel penultimo appuntamento dell'anno.

La sorpresa è legata alla presenza di Teemu Suninen e Mikko Markkula sulla terza i20 N Rally1. L'equipaggio finlandese, che al momento ha corso con il team di Alzenau solo al Rally Estonia e a quello di Finlandia, farà il suo esordio sulla i20 Rally1 anche su asfalto, prendendo il posto di Dani Sordo e Candido Carrera.

Teemu Suninen, Mikko Markkula, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Per Suninen potrebbe trattarsi dell'ultima uscita stagionale in attesa di capire di più sul proprio programma 2024, che sarà ancora legato a Hyundai Motorsport dopo la tragedia che il 13 aprile scorso ha portato via Craig Breen.

Dani Sordo, invece, potrebbe correre al Rally del Giappone, poi, per lui e per Hyundai, sarà tempo di fare scelte importanti sul proprio futuro: appendere il casco al chiodo o continuare ancora un anno part-time?

Al Rally dell'Europa Centrale sono confermati i due equipaggi titolari di questa stagione, ossia Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe sulla i20 N Rally1 numero 11 ed Esapekka Lappi e Janne Ferm sulla i20 N Rally1 numero 4.

Dopo il ritiro all'Acropoli, per il belga non resta altro da fare che provare a inseguire Elfyn Evans per strappargli la seconda posizione nel Mondiale. Lappi, invece, cercherà altri podi per avere la riconferma dopo una stagione comunque positiva.