WRC | M-Sport: "Non ci ritiriamo. Lavoriamo per essere forti"

M-Sport è in difficoltà, ma non molla. Anzi, stando alle parole dei suoi vertici farà di tutto per trovare un modo per proseguire nel WRC al più alto livello possibile.

La permanenza nel Mondiale Rally del team inglese è stata messa in dubbio proprio poco prima del Rally dell'Acropoli, andato in scena lo scorso fine settimana in Grecia. Un'intervista che sarebbe stata rilasciata da Pierre-Louis Loubet ai media francesi ha fatto scalpore, sebbene successivamente sia stato etichettato come fake news.

M-Sport sta affrontando una stagione molto complessa. Lo stesso Malcolm Wilson l'ha definita "terribile", tormentata dalla sfortuna e da problemi di affidabilità. Ma il team rimane impegnato a competere in futuro al livello più alto del WRC.

"Faremo tutto il possibile per cercare di trovare un modo per rimanere ai massimi livelli", ha dichiarato Wilson a Motorsport.com. "Abbiamo una grande squadra e una grande macchina. Quest'anno abbiamo avuto un anno terribile e non so perché . Credo che tutti abbiano dei problemi".

"Basta guardare in Formula 1 e alla situazione della Williams, ma anche della McLaren, per esempio. Ci sono ancora tutti gli ingredienti e le risorse per tornare al punto di partenza".

Il team che ha sede in Cumbria si trova in difficoltà economiche dal biennio dorato (nei risultati) di Sébastien Ogier. I costi sostenuti per schierare l'oggi 8 volte iridato, e il successivo arrivo del COVID-19, hanno reso le cose molto complicate.

Pierre-Louis Loubet, Nicolas Gilsoul, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

A rendere il tutto ancora più pesante ecco l'introduzione delle vetture Rally1 ibride, vetture inizialmente nate per cercare di essere più economiche delle WRC Plus e finite per costare molto più del previsto, divenute esse veri e propri prototipi da corsa più che vetture derivate dalla serie.

Anche per questo M-Sport, un team che fa affidamento sulle vendite delle proprie vetture ai privati, ha dovuto fare i conti con una realtà amara. Quella che le ha visto concedere a noleggio una sola Ford Puma Rally1, quella utilizzata saltuariamente in questa stagione dal gentleman driver Jourdan Serderidis.

Nei giorni scorsi è uscita una notizia che riportava parole di Pierre-Louis Loubet legate al futuro della squadra. Richard Millener, team principal di M-Sport, ha commentato così l'accaduto: "Non credo che Pierre-Louis abbia parlato con il giornalista. Ed è questo che mi confonde".

"Non ci sono piani per qualcosa di così drammatico dal punto di vista sportivo. Penso che il fatto che l'articolo in questione sia stato tolto dimostri che la notizia non è certamente reale. La notizia è stata gonfiata al di fuori del contesto e speriamo di essere riusciti a metterci una pietra sopra. E' innegabile che ogni anno ci siano delle sfide per trovare i budget necessari per continuare, ma al momento non si sta discutendo di smettere".

"Di certo Malcolm [Wilson, proprietario di M-Sport] non ha intenzione di fermarsi e nemmeno io. Abbiamo un centinaio di persone impiegate nel team di rally e ci impegneremo al massimo per garantire la nostra presenza nel WRC".

"Non sappiamo ancora quale sarà la nostra formazione piloti della prossima stagione. Il nostro obiettivo al momento è quello di trattenere Ott [Tanak] in squadra, ma anche questo è un impegno significativo. Ma continueremo ad andare avanti per assicurarci di ottenere il meglio che possiamo".