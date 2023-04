WRC | Hyundai in Croazia con due sole i20 per onorare Breen

Carica lettore audio

A 4 giorni dalla tragica morte di Craig Breen, Hyundai Motorsport ha diramato un comunicato stampa in cui ha fatto sapere che prenderà parte al Rally di Croazia, quarto appuntamento del WRC 2023 che si terrà dal 21 al 23 aprile.

Il team di Alzenau ha annunciato che parteciperà all'evento con sole due macchine, che affiderà a Thierry Neuville - Martin Wydaeghe ed Esapekka Lappi - Janne Ferm.

La decisione di prendere parte all'evento è arrivata dopo diverse discussioni interne al team, con la famiglia Breen e con il navigatore di Craig, James Fulton. Sia la famiglia del pilota irlandese che Fulton hanno confermato che fosse loro volontà quella di permettere al team di correre in Croazia in onore di Craig.

Per la prima volta Cyril Abiteboul, team principal di Hyundai Motorsport, ha preso la parola per spiegare la situazione e annunciare in che modo la squadra coreana correrà in Croazia.

"Dopo un'attenta valutazione che ha coinvolto tutte le parti interessate, abbiamo deciso di partecipare al Croatia Rally. Lo faremo in memoria di Craig, per onorare lui, la sua passione per i rally e il suo spirito competitivo. Iscriveremo due vetture e ritireremo la terza in segno di rispetto".

"La decisione è stata presa con molta attenzione. Dal feedback di tutti coloro che conoscevano Craig era chiaro che partecipare sarebbe stato il modo migliore per onorarlo. Ci siamo consultati con la famiglia, che ha approvato questo approccio".

Le i20 N Rally1 di Neuville/Wydaeghe e Lappi/Ferm correranno in Croazia con una livrea speciale, ideata per commemorare Breen.

"Entrambe le vetture correranno con una livrea speciale per Craig, la sua famiglia, i suoi amici e i suoi fan. Parlando con tutti è emerso chiaramente che il modo migliore per onorare l'eredità di Craig non era quello di ritirare la nostra iscrizione, quindi partecipiamo ricordando il nostro compagno di squadra, amico e incredibile pilota scomparso".

"Partecipiamo a questo rally soprattutto per onorare Craig, la sua incredibile vita e il suo talento. Craig era un fiero irlandese e un appassionato rappresentante della comunità rallystica irlandese, quindi la livrea rappresenterà i colori della bandiera irlandese in sua memoria", ha concluso Abiteboul.

Inoltre, il WRC e la FIA hanno trovato un'intesa per il ritiro del numero 42, quello utilizzato da Craig Breen nel corso della sua carriera nel Mondiale Rally da quando la Federazione ha introdotto i numeri di gara personali, proprio per rendere omaggio al 33enne di Slieverue. Il numero resterà ritirato per il resto della stagione 2023.

La salma di Breen è intanto tornata a casa. Da questo pomeriggio sino a sera sarà a casa dei genitori. Proprio dalla dimora dei Breen che si trova a Slieverue partirà domani il corteo funebre che arriverà alla The Sacred Heart Church, dove dalle 14:00 italiane si terrà il rito funebre. Al termine il feretro sarà tumulato nell'adiacente cimitero di Saint Killian, che si trova proprio accanto alla chiesa.