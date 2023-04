WRC | Morte Breen: il presidente di Hyundai Motorsport lo ricorda

Carica lettore audio

A poco più di 24 ore dalla tragica scomparsa di Craig Breen in seguito a un incidente avvenuto nel nord-est della Croazia mentre era intento a preparare il Rally di Croazia al volante della Hyundai i20 N Rally1.

A essere fatale al 33enne irlandese è stato un palo di una staccionata, che si è incuneato nell'abitacolo dal finestrino del pilota in seguito all'uscita di strada della vettura e ha colpito Craig, arrecandogli danni fatali.

Oggi è arrivata una dichiarazione ufficiale di Sean Kim, presidente di Hyundai Motorsport, il quale ha ricordato Breen non solo come pilota della Casa coreana, ma anche come persona, sottolineandone tutte le caratteristiche che lo hanno reso uno dei piloti più amati del Parco Assistenza.

"La realtà di ieri non è stata ancora assorbita, e probabilmente non lo farà per molto tempo. Tutti qui ad Alzenau sentono profondamente la perdita del nostro compagno di squadra e amico Craig e stiamo sostenendo i nostri colleghi in questo momento incredibilmente difficile".

Podio: Craig Breen, Hyundai World Rally Team Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

"Dire che era un membro molto apprezzato e stimato del nostro team èsarebbe riduttivo. Craig aveva una passione profonda per i rally. Era più di un semplice pilota, era un vero amante di questo sport. Craig portava il suo cuore sulla manica, cosa che lo rendeva noto a molte persone. Aveva un modo di esprimersi assolutamente unico; le sue parole a fine tappa erano sempre un punto di forza".

"Craig era anche un pilota fenomenale. Sono tanti i momenti salienti, sia all'interno del nostro team che nel resto della sua carriera, ma nel Rally di Svezia ci ha mostrato la sua vera essenza. Ha dato il meglio di sé e ci ha ricordato l'incredibile talento che possiede. Quel podio ha significato molto per noi come squadra, ma si poteva vedere quanto significasse per lui".

"È chiaro che l'intera comunità dei rally e non solo sta sentendo questa profonda perdita. Le manifestazioni di dolore e tristezza degli ultimi giorni testimoniano l'uomo che Craig era. Lascia un'eredità all'interno di Hyundai Motorsport e della comunità motoristica in generale che è difficile da esprimere a parole. Riposa in pace, caro amico".

La polizia locale, intervenuta sul posto dell'incidente, ha fatto sapere che le autorità locali hanno disposto l'autopsia sulla salma di Craig Breen. Ieri il corpo del pilota è stato trasportato all'Istituto di Medicina Legale di Zagabria, capitale croata, in attesa che siano accertate le cause del decesso.