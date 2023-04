WRC | Il funerale di Craig Breen fissato per domani a Waterford

Carica lettore audio

Domani, martedì 18 aprile, sarà il giorno dell'ultimo saluto al compianto Craig Breen. La famiglia del pilota irlandese, deceduto in seguito a un incidente avvenuto il 13 aprile scorso mentre era intento a svolgere un test con la Hyundai i20 N Rally1 per preparare il Rally di Croazia, ha fissato i funerali per la giornata di domani.

La cerimonia funebre si terrà alla Chiesa del Sacro Cuore (The Sacred Heart Church, Ferrybank) di Waterford alle ore 14:00 italiane, Il corteo funebre partirà da casa della famiglia Breen alle 13:15 per arrivare 40 minuti dopo circa alla chiesa dove si terrà il rito funebre.

Dopo la messa, Craig riposerà nel cimitero di Saint Killian che sorge proprio accanto alla Chiesa del Sacro Cuore. L'annuncio è stato dato dalla famiglia Breen e sarà possibile seguire la messa dedicata all'ultimo saluto a Craig nel link che trovate di seguito: www.memoriallane.ie/livestream

La salma di Breen arriverà oggi a Slieverue, dove la famiglia ha la propria dimora, e riposerà lì dalle 13:30 alle 20:00 italiane.

L'annuncio del decesso di Craig, diffuso dalla sua famiglia, recita così: "E' con grande tristezza che la famiglia Breen annuncia la tragica scomparsa del talentuoso e adorato pilota di rally Craig Breen - mentre faceva ciò che amava di più".

"Figlio prediletto di Jackie e Ray, mancherà tristemente ala sorella Kellie, affranta dal dolore, al cognato Darragh e al nipote Bobbie, oltre alla famiglia allargata, agli amici più cari e a tutta la comunità del motorsport. Che la sua anima gentile riposi in pace".

L'annuncio si conclude con una citazione di Chuck Palahniuk, scrittore statunitense: "L'obiettivo non è vivere per sempre, ma creare qualcosa che lo faccia".

Nel corso del fine settimana la salma del pilota di Hyundai Motorsport è stata a disposizione per l'autopsia, disposta dalle autorità locali, effettuata all'Istituti di Medicina Legale e Criminalistica di Zagabria, in Croazia. A renderlo noto è stata la polizia di Lobor, intervenuta sul luogo dell'incidente il 13 aprile scorso.

Craig Breen ha perso la vita lo scorso 13 aprile in seguito alle ferite riportate in un incidente avvenuto alle ore 12:40 locali in un tratto stradale che collega Stari Golubovec e Lobor, nel nord-est della Croazia, mentre era intento a svolgere un test al volante della Hyundai i20 N Rally1 in vista del Rally di Croazia che si terrà in questo fine settimana, dal 20 al 23 aprile.

Secondo le prime ricostruzioni, la i20 dell'irlandese sarebbe uscita di strada a velocità contenuta per poi sbattere contro una staccionata in legno. Una delle travi sarebbe entrata nell'abitacolo (non è chiaro se dal finestrino del pilota o dal parabrezza), ferendo mortalmente Breen. Illeso invece il copilota James Fulton.

L'ufficialità del decesso del pilota 33enne nativo di Waterford era stata data un paio d'ore più tardi da Hyundai Motorsport tramite il seguente comunicato stampa:

"Hyundai Motorsport è profondamente rattristata nel confermare che il pilota Craig Breen ha perso la vita oggi in seguito a un incidente durante i test pre-evento per il Rally di Croazia".

"Hyundai Motorsport invia le sue più sincere condoglianze, alla famiglia, agli amici e ai numerosi fan di Craig".

I vertici del team coreano, poche ore più tardi, ha diffuso un secondo comunicato con le parole di cordoglio del presidente Sean Kim, il quale ha ricordato Craig non solo come pilota, ma anche come persona.