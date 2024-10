WRC | Fourmaux-Hyundai: il matrimonio che s'ha da fare

Ne "I promessi sposi" di Alessandro Manzoni, Renzo e Lucia vedono frenato il loro progetto di matrimonio dalla celebre frase "Questo matrimonio non s'ha da fare", fatta pronunciare da Don Abbondio. C'è un'altra storia - questa volta fatta da protagonisti in carne e ossa - che ripropone la sentenza in modo affermativo: Questo matrimonio s'ha da fare.

Non ci sono né Renzo, né Lucia. Non c'è Don Abbondio. Non ci sono avversari o avversioni esterne e nemmeno il Manzoni. Ci sono una Casa coreana, un pilota francese e un manager parigino che ha tutta l'intenzione di formare una line up piloti 2025 ancora più competitiva di quella attuale, senza la necessità di romanzare nulla, ma di mettere tutto nero su bianco per formalizzare l'accordo.

Hyundai Motorsport era alla ricerca di un terzo pilota che potesse fare l'intera stagione accanto a Thierry Neuville e Ott Tanak. E quel pilota sembra averlo trovato. Si tratta di Adrien Fourmaux, una delle sorprese più piacevoli della stagione, che attualmente occupa la quinta posizione nel Mondiale Piloti, alle spalle dei soliti noti (Neuville, Tanak, Ogier ed Evans, in ordine di punteggio attuale).

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Foto di: Vincent Thuillier / Hyundai Motorsport

Il pilota nativo di Seclin, classe 1995, si è messo in mostra nel corso della stagione firmando 4 podi (4 terzi posti), conditi anche con due quarti, due quinti posti e tre ritiri. Oltre ai risultati, Fourmaux è piaciuto ai vertici di Hyundai per la capacità di gestire le varie fasi della stagione, con una crescita costante su tutte le superfici, soprattutto su sterrato.

Con l'ancora eventuale arrivo di Fourmaux, Hyundai andrebbe a chiudere le porte a Esapekka Lappi, Andreas Mikkelsen e Dani Sordo, ovvero i tre piloti che si sono alternati quest'anno al volante della terza i20 N Rally1. Per lo spagnolo, però, la storia con Hyundai potrebbe non essere finita qui. Dani potrebbe ricevere l'offerta per avere un ruolo nel management del team.

Insomma, in attesa degli ultimi 2 rally della stagione, Hyundai inizia a pianificare il 2025, ossia quello che - salvo sorprese - dovrebbe essere il suo ultimo anno nel WRC da team ufficiale prima di iniziare la sua nuova avventura nell'endurance con le LMDh.