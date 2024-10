WRC | Janne Ferm, navigatore di Lappi, ha annunciato il ritiro

Dopo 15 anni insieme, condividendo lo stesso abitacolo, Esapekka Lappi e Janne Ferm non lavoreranno più assieme nel mondo dei rally.

Ferm, navigatore di Esapekka per tre lustri, ha dato l'addio alla professione nella giornata di ieri, una volta terminato il Rally del Cile. Il terzultimo appuntamento del WRC 2024 è stato dunque l'ultimo che li ha visti correre assieme.

Il sodalizio, nato quando entrambi erano appena agli inizi, è durato per tantissimi anni tra alti e bassi, in una carriera che nel WRC sembrava poter dare loro molto di più, soprattutto dopo la sorprendente vittoria ottenuta al Rally di Finlandia del 2017 sulla Toyota Yaris WRC Plus.

Alti e bassi, dicevamo, che però Esapekka Lappi - e probabilmente anche Janne Ferm - porteranno con loro per sempre. Al termine del Rally del Cile, Lappi ha dedicato un paio di pensieri al suo navigatore, con cui ha lavorato per anni e ha condiviso momenti indelebili.

"Sono state 15 stagioni passate assieme. Ho bisogno di ringraziarti per tutte le cose che abbiamo passato insieme. E' stato un viaggio magnifico. Lo è stato sin dall'inizio, quando abbiamo fissato i nostri obiettivi. Abbiamo iniziato dal nulla e abbiamo scalato la montagna arrivando a essere dei professionisti, per cui grazie, grazie davvero per tutto questo".

"E' stato magnifico. E' stato un vero viaggio. E ti ringrazio molto", ha risposto, commosso, Ferm. "Ora però de la devi vedere con qualcun altro!", prosegue l'ormai ex navigatore ridendo.

"I nostri migliori ricordi non solo solo legati dalle cose che sono andate bene, dalle vittorie e dai podi. Siamo buoni amici, condividiamo del tempo anche fuori dall'abitacolo. Ma durante i fine settimana di gara siamo davvero pieni di ricordi eccezionali. E' impossibile trovarne una in particolare. Sarebbe molto facile dire le vittorie, ma la verità è che ci sono tante, tante altre cose che dobbiamo trattenere nei nostri ricordi e che sono state speciali", ha concluso Lappi.

Insieme, Esapekka Lappi e Janne Ferm si sono laureati campioni europei nel 2014 vincendo l'ERC. DUe anni più tardi, invece, al volante di una Skoda Fabia R5 riuscirono a vincere il titolo WRC2 e nel 2017 arrivò non solo l'esordio al volante di una WRC Plus al Rally Italia Sardegna, ma anche la vittoria clamorosa in Finlandia.

Per vedere la seconda vittoria dell'equipaggio finlandese abbiamo dovuto aspettare sino al Rally di Svezia di quest'anno, dove EP e Janne hanno centrato la seconda e ultima vittoria nel WRC insieme. Nella massima categoria dei rally, Lappi e Ferm hanno conquistato, oltre alle 2 vittorie, 15 podi, 77 prove speciali vinte e 570 punti complessivi.

Ora Lappi dovrà cercare un nuovo navigatore, ma anche capire quale potrà essere il suo futuro. Non è detto, infatti, che possa continuare a essere uno dei piloti della rotazione in casa Hyundai Motorsport.