WRC | Toyota conferma: nel 2025 avrà tre equipaggi fissi

Toyota è uscita dal Rally dell'Acropoli con le ossa, se non rotte, di certo non nel miglior stato possibile. La vittoria ottenuta da Thierry Neuville e la contemporanea tripletta di Hyundai sugli sterrati ellenici hanno allontanato ulteriormente la Casa giapponese dai titoli iridati WRC 2024.

Alla fine delle ostilità mancano 3 appuntamenti, ma il team diretto da Jari-Matti Latvala deve iniziare a pensare al futuro. Per la precisione alla prossima stagione, quando potrebbe trovarsi a vestire i panni di prima sfidante di Hyundai.

La prima mossa che Toyota farà in vista della prossima stagione sarà scegliere tre piloti in grado di fare l'intera stagione. Niente più part-time come invece si è trovata a fare nel corso delle ultime stagioni.

“Quello che ho imparato quest'anno è che per il 2025 dobbiamo avere tre piloti che facciano tutto il campionato".

“È ormai chiaro che avere piloti part-time e se si hanno solo due piloti che fanno l'intero [campionato], non è sufficiente per vincere il titolo, quindi questo è chiaro. Possiamo avere un quarto pilota che può fare parte del campionato, ma tre piloti devono fare una stagione completa”.

“Ci sono cose che dobbiamo considerare e su cui dobbiamo riflettere, quindi non posso ancora parlare della formazione".

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto di: Toyota Racing

Rovanpera è sotto contratto e si prevede che il prossimo anno tornerà a guidare a tempo pieno con la squadra, il che sarà una spinta per il marchio giapponese che ha vinto gli ultimi tre campionati piloti e costruttori.

“Kalle ha già detto di voler fare una stagione completa e questo è il nostro obiettivo. È chiaro che se Kalle guida, allora si tratta di una stagione completa, dobbiamo solo verificare un paio di cose. Ma è così che vogliamo che sia”, ha detto Latvala.

Con Rovanpera certo di uno dei tre sedili, rimangono due piloti da poter schierare per l'intera stagione, ma anche due candidati credibili per essere quello part-time. Uno tra Elfyn Evans e Takamoto Katsuta potrebbe trovarsi a piedi o, comunque, declassato a pilota part-time qualora Sébastien Ogier dicesse basta al termine della stagione.

Un altro pilota che, invece, ha velleità di fare il passo successivo e arrivare al vertice del WRC è Sami Pajari. Il finlandese ha già esordito su una Rally1 al Rally di Finlandia e farà altre due uscite sulla GR Yaris Rally1 al Rally del Cile (sostituendo Katsuta) e al Rally dell'Europa Centrale.

“Naturalmente ci sono piloti, ci sono buoni piloti, ci sono grandi piloti, giovani talenti, e naturalmente Toyota sta pensando di investire per il futuro, come abbiamo fatto con Sami in Finlandia”, ha aggiunto Latvala quando gli è stato chiesto del mercato dei piloti per il prossimo anno.

“Sono questi gli aspetti su cui Toyota vuole investire per il futuro. Ma naturalmente, nel complesso, abbiamo bisogno di piloti che ci permettano di vincere il campionato”, ha concluso Latvala.