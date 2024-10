WRC | Rovanpera vince il Rally del Cile. Neuville vicino al titolo

Kalle Rovanpera dice poker. Il pilota di Toyota Gazoo Racing ha vinto il Rally del Cile, terzultimo appuntamento del Mondiale Rally 2024, cogliendo il quarto successo stagionale, il 15esimo di una carriera già straordinaria.

Il giovane finlandese ha anche spodestato Ott Tanak dal trono di unico pilota vincitore in Cile. L'estone di Hyundai Motorsport aveva vinto le due edizioni disputate sino a ora, quelle del 019 e del 2023, ma quest'anno le Toyota sono risultate imprendibili per tutti.

Kalle ha dominato dal sabato pomeriggio, quando ha preso le redini della gara senza più lasciarle. Anche in questo caso, aiutato da una posizione di partenza nelle speciali vantaggiosa per il suo status di pilota part-time, è stato eccezionale ad attaccare al momento opportuno e distruggere le velleità di successo di un Elfyn Evans ancora troppo remissivo, come tante volte è accaduto dal 2021 a oggi.

Il gallese, però, ha completato una doppietta importante per Toyota, perché permette al Costruttore giapponese di tenere aperta la lotta al titolo iridato Costruttori. Ora Hyundai comanda con 482 punti contro i 465 di Toyota. Molto più staccata M-Sport a 265 punti.

Se le prime due posizioni dell'evento non hanno avuto alcuna influenza nella lotta al titolo Piloti, ne hanno avuta eccome il terzo posto di Ott Tanak e il quarto del leader del Mondiale Thierry Neuville. L'estone, grazie al risultato complessivo della gara, della Super Sunday e della Power Stage, ha ridotto a 29 punti il ritardo dal compagno di squadra, ma a 2 gare dal termine, con 60 punti ancora in palio, a Neuville basterà chiudere il Rally dell'Europa Centrale con 31 punti in più di Tanak per vincere, finalmente, il suo primo titolo Mondiale della carriera.

In questo fine settimana Neuville ha stretto i denti al venerdì, costretto come sempre ad aprire le prove essendo leader della classifica. Poi al sabato si è reso protagonista di una buona rimonta che lo ha portato dall'ottavo al quarto posto, posizione che ha mantenuto sino al termine della Power Stage. In fin dei conti un buon weekend per lui, che ora potrà chiudere i conti il mese prossimo sulla superfice che più ama: l'asfalto.

Completa la Top 5 uno dei piloti che meglio hanno figurato in questo fine settimana: Adrien Fourmaux. Il francese di M-Sport avrebbe potuto lottare per il podio senza l'inconveniente all'alternatore che nella prima parte del rally lo ha costretto a prendere una penalità di 1 minuto per essere arrivato in ritardo a un Controllo Orario. Adrien, comunque, è stato molto bravo a livello prestazionale, firmando tempi eccellenti da venerdì a domenica. Si sta mettendo in mostra come uomo mercato in vista della prossima stagione, e M-Sport dovrà fare di tutto per trattenerlo dopo averlo allevato e cresciuto nel corso di questi anni.

Chiude invece appena fuori la Top 5 Sami Pajari, ottimo a tratti nella sua seconda apparizione al volante di una Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid ufficiale. Il finlandese ha alternato ottime prove ad alcune troppo caute, ma la stoffa sembra evidente. Servirà ancora pazienza, ma il talento c'è.

Gregoire Munster chiude invece settimo in una delle sue uscite più convincenti della stagione. L'olandese di M-Sport ha ben figurato venerdì, forte di un'ottima posizione di partenza. Poi, tra sabato e domenica, ha perso progressivamente prestazione, dimostrando di non essere ancora pronto per poter essere un pilota a tempo pieno, al volante di una Rally1.

Con Ott Tanak e Thierry Neuville impegnati a sfidarsi per il titolo iridato, Hyundai ha dovuto prendere atto del ritiro di Esapekka Lappi. Il finlandese non è mai riuscito a trovare il giusto ritmo, incappando in errori che, alla fine, lo hanno costretto a fermarsi nel corso dell'ultima tappa.

Nonostante abbia vinto la Power Stage e la Super Sunday, Sébastien Ogier potrebbe aver detto definitivamente addio alla possibilità di lottare per il titolo Mondiale Piloti. Prima un errore che gli ha danneggiato una gomma al venerdì, per cui ha dovuto perdere 2 minuti per sostituirla, poi una pietra centrata al sabato che ha divelto una componente della sospensione anteriore destra al sabato lo ha costretto al ritiro. Con il quarto posto di Neuville, ora Ogier ha 41 punti di ritardo dalla vetta a 2 rally dal termine.

Citroen Racing ha letteralmente dominato il WRC2 con una doppietta micidiale firmata da Yohan Rossel e Nikolay Gryazin. I due piloti della Casa francese, inoltre, hanno anche regalato il titolo team a DG Sport, la squadra che schiera le due Citroen C3 Rally2 ufficiali. Terzo posto per Gus Greensmith, primo pilota del team TokSport al traguardo, e protagonista di una sbavatura nella Power Stage che, però, non lo ha privato di un podio meritato.

Oliver Solberg rinvia l'appuntamento con il titolo di categoria. Il norvegese, con una vittoria, sarebbe riuscito a chiudere i conti già in questo fine settimana, ma ieri, proprio mentre era primo, ha danneggiato una ruota ed è stato costretto a sostituirla, perdendo 2 minuti e la possibilità di vincere il titolo in questo fine settimana. Sami Pajari, che in questo fine settimana ha corso su una Rally1, avrà ancora la possibilità di insidiare l'ex pilota di Hyundai Motorsport negli ultimi 2 rally della stagione.

WRC 2024 - Rally del Cile - Classifica finale