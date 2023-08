WRC | Ecco perché Latvala corre con il 97 in Finlandia

Quando un pilota amato torna a correre nel WRC dopo anni che lo ha lasciato, c'è sempre tanto interesse attorno. Ma il ritorno di Jari-Matti Latvala ha un sapore ancora più speciale.

L'attuale team principal di Toyota Racing correrà in questo fine settimana al volante della quarta GR Yaris Rally1 ufficiale - pur con livrea leggermente differente rispetto a quella di Kalle Rovanpera, Elfyn Evans e Takamoto Katsuta - affiancato da Juho Hanninen alle note.

Un ritorno che amplifica l'interesse dei finlandesi, perché Latvala è riuscito a vincere ben 18 rally WRC pur senza vincere un titolo iridato, ma fa lo stesso effetto anche per gli appassionati delle altre nazioni. E' stato uno dei piloti più veloci degli ultimi 20 anni, uno dei più spettacolari, che ha sempre messo il cuore davanti alla razionalità.

La GR Yaris Rally1 di Jari-Matti sarà riconoscibile non solo per una livrea differente dalle altre, ma anche per il numero 97 sulle fiancate. Il 38enne, nel corso degli ultimi anni della carriera da pilota, ha corso con il numero 10. E' possibile recuperare le foto del suo periodo in Toyota, con la Yaris WRC Plus, per rendersene conto.

Jari-Matti Latvala, Juho Hänninen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Il cambio di numero non è un semplice capriccio o un'assegnazione imposta. Si tratta di una scelta precisa dello stesso Latvala, che ha anche spiegato i motivi che lo hanno portato a cambiare il 10 con il 97 nel corso di questo fine settimana.

"Sono sempre stato solito utilizzare il numero 10. L'ho utilizzato per diversi anni. Ma perché sono passato al numero 97? E' l'anno in cui sono state lanciate le vetture WRC. Mio padre comprò una Ford Escort World Rally Car alla fine del 1997. Era la macchina più grandiosa che io avessi mai visto fino a quel momento nella mia vita. Era magnifica".

"Ma non tutto. Il 1997 è stato l'anno quando assieme a mio cugino andai in Canada. E quello fu il più bell'anno della mia infanzia", ha concluso nel suo video diffuso su tutte le sue pagine ufficiali nelle principali piattaforme social.

