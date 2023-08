WRC | Rally Finlandia, Shakedown: Rovanpera al top su Evans

Il Rally di Finlandia, l'appuntamento più veloce del WRC 2023, scatterà questa sera alle ore 18 italiane con la prima prova speciale delle 22 in programma, ma questa mattina i protagonisti del Mondiale hanno potuto assaggiare il fondo finlandese nello Shakedown svolto sul percorso Rannankyla di 4.48 chilometri.

Il più veloce della mattinata è risultato Kalle Rovanpera, grazie al tempo di 1'56"3. Il campione del mondo in carica è stato uno dei pochi piloti a sfruttare anche il quarto passaggio, firmando proprio in questo il crono che lo ha portato a ottenere il miglior crono.

Per Rovanpera non è andato tutto liscio. Nel secondo passaggio, concluso in 2'20"4, ha perso il profilo principale dell'ala posteriore nell'approccio di una curva destrorsa dopo un salto. Per questo Kalle ha deciso di non prendersi rischi, procedendo fino al traguardo molto lentamente per poi tornare al Parco Assistenza e permettere ai suoi meccanici di ripristinare l'ala danneggiata.

Al secondo posto, staccato di 8 decimi dal leader del Mondiale, c'è Elfyn Evans. Il gallese è stato molto rapido in tutti e tre i passaggi obbligatori effettuati, regalando alla fine la doppietta - inutile ai fini della classifica dell'evento - a Toyota Racing.

Dietro ai due piloti del team giapponese ecco due tra gli altri favoriti per questo fine settimana. Esapekka Lappi è stato autore del terzo tempo colto nel quarto passaggio effettuato e risultato più lento di 3 decimi rispetto a Evans. Il pilota finlandese è stato il migliore dei tre schierati da Hyundai Motorsport.

Ott Tanak, invece, cercherà il riscatto dopo la tremenda beffa all'evento di casa svolto 2 settimane fa. Stamattina si è fermato al quarto posto, ad appena un decimo da Lappi e più rapido di 2 decimi rispetto alla terza Toyota GR Yaris, quella di Takamoto Katsuta. Il giapponese ha completato la Top 5 davanti alla seconda i20 N Rally1, quella di Thierry Neuville.

Il belga, anche in questo fine settimana, dovrà cercare di limitare i danni per poi provare una rimonta - già ai limiti dell'impossibile - su fondi a lui più congeniali. Settimo crono per la seconda Ford Puma del team M-Sport, quella affidata a Pierre-Louis Loubet. Il francese è stato il terzo e ultimo pilota a usufruire del quarto passaggio per migliorare il proprio tempo.

Teemu Suninen non ha brillato, ma Hyundai si aspetta che possa essere un fattore sui terreni che meglio conosce. A completare la classifica delle Rally1 ecco il rientrante Jari-Matti Latvala con la quarta GR Yaris Rally1. Il team principal di Toyota Racing dovrà togliersi ruggine di dosso dopo tanti anni passati a gestire il team campione del mondo in carica, ma il distacco da Rovanpera, 5"4, mostra come in realtà il 38enne sia ancora in ottima forma.