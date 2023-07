WEC | Cadillac punta sul... degrado gomme: "Abbiamo un vantaggio"

Il podio centrato alla 24h di Le Mans ha galvanizzato la Cadillac, che per la 6h di Monza vuole continuare la striscia positiva di risultati.

Dopo due uscite con vetture multiple si torna ad una sola V-Series.R per la Casa americana, che al via della tappa tricolore del FIA World Endurance Championship avrà nuovamente la LMDh #2 iscritta a tutta la stagione 2023 della serie.

Richard Westbrook, Earl Bamber ed Alex Lynn sono consapevoli che la vettura gestita dalla Chip Ganassi Racing possa giocarsela coi rivali di categoria, come d'altra parte hanno dimostrato fino ad oggi risultando la terza forza in campo come prestazioni e consistenza.

La Classe Hypercar sarà formata da 13 auto e la sfida non è semplice, ma l'equipaggio è pronto a dire la sua ancora una volta, sperando che i cambiamenti di BoP possano giovare alla V-Series.R.

#2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R - Hybrid: Earl Bamber, Alex Lynn, Richard Westbrook Photo by: Paul Foster

"Sarà bello gareggiare di nuovo nel WEC arrivando a Monza carichi dopo il podio di Le Mans - sottolinea Lynn - Non c'è dubbio che sia stata una grande occasione per noi come squadra, per la Cadillac e per la nuovissima vettura con cui ci stiamo divertendo. Monza è un'ottima gara da affrontare subito dopo Le Mans. Un circuito bellissimo in un ambiente bellissimo. È emozionante tornare a correre con i ragazzi e provare a vincere questa gara".

Westbrook aggiunge: "Ho corso a Monza in Hypercar e GT tante volte e penso che il tracciato si sposi bene con le caratteristiche della Cadillac. Il consumo gomme è alto e qui penso che possiamo essere avvantaggiati. Ottenere un podio assoluto per la prima volta a Le Mans dopo un lungo periodo di assenza è qualcosa di cui tutti possiamo essere orgogliosi".

"Abbiamo imparato molto e ce lo porteremo dentro per Monza e nel resto della stagione. Ora Le Mans è finita e possiamo concentrarci sul futuro. Sappiamo dove siamo veramente forti e sappiamo dove possiamo migliorare. Non vedo l'ora di continuare il lavoro".

Bamber chiosa: "Sono davvero entusiasta del risultato di Le Mans e dei progressi che abbiamo fatto nel nostro primo anno nel WEC. Questo dimostra tutto il duro lavoro che il team, Cadillac e i suoi partner hanno svolto, e ci sono altri aspetti positivi in arrivo".

"Monza è un ottimo circuito e la gara della Classe Hypercar sarà intensa per i piloti e divertente per gli spettatori. Dovremo affrontare il traffico nelle curve più lente, ma ci sono lunghi rettilinei che offriranno opportunità di sorpasso".