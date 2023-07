WEC | Primi risultati sondaggio globale fan: grande sostegno per le auto a idrogeno di Le Mans

A due settimane dall'inizio del sondaggio, i seguaci della più importante serie di auto sportive di durata del mondo possono dire la loro sulla direzione futura del WEC e hanno già votato in decine di migliaia su una serie di argomenti.

L'Automobile Club de l'Ouest (ACO), Le Mans Endurance Management, promotore del FIA World Endurance Championship (WEC) e Motorsport Network hanno lanciato il sondaggio per raccogliere le opinioni degli appassionati di corse di tutto il mondo nei confronti di questo sport.

Il sondaggio è disponibile in 11 lingue su Motorsport.com, con l'analisi di Iris Sport, specialista di dati sul motorsport.

Photo by: Motorsport.com