WEC | Alpine non aggiornerà il motore della A424 prima del 2025

La Alpine non dovrebbe introdurre un aggiornamento del motore per superare il problema che ha portato al ritiro anticipato di entrambe le sue vetture alla 24 Ore di Le Mans di questa stagione.

Il costruttore francese ha rivelato, in occasione della tappa di Interlagos del FIA WEC a luglio, che un problema alle valvole aveva messo fuori gioco le sue due A424 LMDh nella classica francese di giugno prima della sesta ora.

A quanto pare, il nuovo hardware per risolvere il problema potrebbe non essere introdotto prima della fine della stagione, con Bruno Famin, boss di Alpine Motorsport, che ha dichiarato a Motorsport.com che è "molto probabile" che le valvole modificate non vengano usate quest'anno.

"È un problema di tempi. Bisogna definire ciò che serve, produrre il nuovo pezzo e poi convalidarlo, il che è un processo piuttosto lungo", ha spiegato.

Alpine sta gestendo i protocolli del motore per superare il problema in assenza dell'aggiornamento e ritiene che le prestazioni del suo V6 monoturbo da 3,4 litri non siano influenzate dal guaio.

Le dichiarazioni di Famin ad Austin sono state seguite dalla migliore prestazione in qualifica di una delle A424 dal debutto della vettura nel WEC all'inizio della stagione.

#35 Alpine Endurance Team Alpine A424: Paul-Loup Chatin, Ferdinand Habsburg-Lothringen, Charles Milesi Photo by: JEP / Motorsport Images

Charles Milesi ha piazzato l'Alpine #35 al quarto posto sulla griglia di partenza ad Austin, tre posizioni meglio del precedente settimo ottenuto dal marchio a Spa in maggio.

Questo nonostante il Team Signatech abbia saltato il test collettivo al Circuit of The Americas a luglio, al quale hanno preso parte gli altri sette costruttori che partecipano alla Classe Hypercar del WEC.

Per spiegare l'assenza, Famin ha aggiunto: "È stato organizzato all'ultimo minuto e noi avevamo i nostri piani per i test, dunque abbiamo deciso di attenerci a quelli. Inoltre, è stato piuttosto costoso".

Milesi ritiene che la riasfaltatura di alcune parti del tracciato dopo il test di fine luglio e le diverse condizioni ambientali per il weekend di gara abbiano ridotto lo svantaggio di chi era assente.

"Se si fa un test si inizia sempre meglio il weekend, ma le condizioni erano molto diverse e l'asfalto è cambiato un po' ", ha detto.

Milesi ha aggiunto che avrebbe potuto piazzare la vettura che condivide con Ferdinand Habsburg e Paul-Loup Chatin al secondo posto sulla griglia di partenza se non avesse sbagliato l'ultimo settore nel suo giro veloce nella sessione di qualificazione Hyperpole per le 10 vetture più veloci nelle qualifiche di apertura.

#35 Alpine Endurance Team Alpine A424: Paul-Loup Chatin, Ferdinand Habsburg-Lothringen, Charles Milesi Photo by: JEP / Motorsport Images

Egli ha attribuito il miglioramento delle qualifiche di Alpine al modo in cui la squadra ha gestito il pneumatico Michelin a mescola media.

"Abbiamo avuto un problema nelle Libere 1 e abbiamo perso un po' di tempo, ma abbiamo continuato a migliorare".

"Abbiamo fatto un ottimo miglioramento dalle FP3 alle qualifiche e la capacità di mettere il pneumatico nella giusta finestra è stata la chiave per questa prestazione in qualifica".

Milesi ha poi aggiunto di non essere sicuro che Alpine sarà in grado di mantenere la sua posizione in qualifica nella gara di sei ore di domenica ad Austin.

"Non so se avremo il passo per rimanere nei primi cinque, ma ci proveremo. Ora siamo nel gruppo giusto ed è molto più facile partire da lì che dal fondo della griglia".

L'Alpine #36 non è riuscita a entrare in Hyperpole, Mick Schumacher è finito 13° sulla A424 che condivide con Nicolas Lapierre e Matthieu Vaxiviere.

Il tedesco ha rivelato di essere stato distratto da una vespa entrata nell'abitacolo, che lo ha costretto ad aprire la portiera per cercare di farla uscire. Inoltre si è lamentato della presenza sul suo cammino delle Ferrari mentre cercava il giro veloce.