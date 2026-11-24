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MotoGP | Viñales non ce la fa, Pol Espargaró sulla KTM-Tech3 a Valencia
Niente da fare per Maverick, il cui infortunio alla spalla gli impedirà di essere in azione per l'ultima volta nel Motomondiale con la RC16 davanti ai propri tifosi, sostituito dal collaudatore ufficiale della Casa austriaca.
Francesco Corghi
Pubblicato: 24 nov 2026, 14:08
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Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
Pol Espargaró tornerà in sella alla KTM della Tech3 in occasione del GP di Valencia che andrà a concludere la stagione 2026 di MotoGP.
Lo spagnolo prenderà il posto dell'indisponibile Maverick Viñales, impossibilitato a salire sulla RC16 ancora una volta per via dell'infortunio patito alla spalla in Germania nel 2025.
Nonostante l'operazione e tutte le cure del caso, il titolare continua a soffrire a livello fisico, il che non gli permette di essere competitivo a sufficienza per un impegno del genere, come già accaduto in altre occasioni durante quest'anno.
Espargaró, collaudatore ufficiale della Casa austriaca, scenderà quindi in pista sul 'Ricardo Tormo' nell'appuntamento conclusivo della stagione, mentre per Viñales salta l'addio a KTM e alla MotoGP dopo 16 anni, proprio nel fine settimana che l'avrebbe dovuto vedere correre davanti ai propri tifosi.
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