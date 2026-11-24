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MotoGP | Rivola: "Certi errori si sono già trasformati in insegnamento per Bezzecchi"

Il CEO di Aprilia Racing ha reso onore a Marc Marquez per il suo decimo titolo, ma si tiene stretto il titolo Team ed ha esaltato anche la tripletta delle RS-GP a Portimao, capitanata da un Bezzecchi che secondo lui in questa parte finale della stagione ha dimostrato di aver già appreso da alcuni degli errori commessi quest'anno.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 24 nov 2026, 08:38

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Massimo Rivola, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Il weekend di Portimao resterà nella storia per il decimo titolo di Marc Marquez, ma in un certo senso resterà speciale anche per l'Aprilia. E' vero che la Casa di Noale ha visto sfumare il sogno di inseguire la corona piloti, ma si è portata a casa quella riservata ai Team. E non si è trattato solo del 55° alloro per il marchio veneto, ma soprattutto del primo della sua storia nella classe regina.

Inoltre, la bellissima tripletta firmata da Marco Bezzecchi, Jorge Martin e Raul Fernandez ha catapultato l'Aprilia in vetta alla classifica Costruttori con 9 punti di margine sulla Ducati. Questo vuol dire che, conquistando due secondi posti a Valencia, avrebbe la certezza aritmetica di portarsi a casa anche questo titolo. E' normale quindi che, pur rendendo onore anche ai rivali di Borgo Panigale, il CEO Massimo Rivola possa essere soddisfatto per come sono andate le cose in Portogallo.

"Abbiamo confermato di essere il team campione, ed è bellissimo, oltre alla tripletta c'è anche Ogura quinto e in realtà la sua prestazione è stata un po' viziata in qualifica. Però è una bellissima giornata ed un bellissimo weekend. Complimenti a Marc, perché alla fine noi non possiamo stare a recriminare in questa gara, in questo weekend. Lui durante la stagione ha fatto qualcosa di assolutamente speciale, ma è un pilota speciale, se l'è meritato", ha detto Rivola ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

"E' un insegnamento per noi, e ho detto a Bez che per me ha fatto la gara più bella della stagione, non solo per la velocità, ma per come ha saputo gestire quell'irruenza che all'inizio della stagione l'ha portato a commettere degli errori. Ad Assen, per esempio, dove era veloce ma non è riuscito ad accettare di dover aspettare qualche giro, invece qui ha gestito benissimo e sono molto contento che certi errori si siano trasformati in un insegnamento già quest'anno, quindi guardiamo al futuro con grande ottimismo", ha aggiunto.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Raul Fernandez, Trackhouse Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Tra le altre cose, sul saliscendi dell'Algarve, dopo tanti sabati complicati, finalmente Bezzecchi ha trovato la sua prima affermazione stagionale in una Sprint.

"Finalmente ha vinto la Sprint e ha fatto un weekend da 37 punti, cosa che aveva nelle corde durante l'anno, ma che per un motivo o per l'altro non gli era ancora riuscita. Se lo merita, sono contentissimo per lui e vedere un'Aprilia così forte è veramente una grande soddisfazione, che meritano non solo i piloti, ma tutti a Noale. Se pensiamo a dove eravamo pochi anni fa e dove siamo oggi, è tanta roba".

Nel finale della gara, la nona posizione di Marc Marquez, che è il risultato che gli avrebbe assicurato il titolo, è parsa a rischio quando dietro di lui si è fatta minacciosa la Honda di Luca Marini. In caso di sorpasso, uno scambio di posizioni tra Bezzecchi e Martin avrebbe permesso di tenere i giochi aperti fino a Valencia. Quando gli è stato domandato se nel box fossero stati presi in considerazione degli ordini di scuderia, il manager faentino ha risposto con grande onestà.

"Certamente sì, anche se devo dire che non è detto che Marco potesse stare al gioco, ma ne abbiamo parlato molto serenamente, molto chiaramente, se ci fosse stata la possibilità. Alla fine il tema del Costruttori per noi è importante anche se, come ho già detto, il punteggio sarebbe da rivedere, ma da quel punto di vista eravamo già primo, secondo e terzo. Assodato quel risultato, se ci fosse stata la possibilità di portare il titolo piloti a Valencia, forse si poteva cogliere, però alla fine è caduto Moreira e quindi si parlava di niente. Comunque abbiamo sempre lasciato i nostri piloti liberi di correre fin dall'inizio dell'anno, compresi quelli di Trackhouse. Non voglio fare il purista, magari se fosse stata un'altra condizione ci avremmo pensato, ma in questa condizione non c'era motivo".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Il prossimo anno non ci sarà più Jorge Martin, ma al suo posto arriverà un altro campione del calibro di Pecco Bagnaia. Contando che il piemontese dovrà ambientarsi, nelle prime fasi è probabile che Bezzecchi dovrà prendersi nuovamente sulle spalle la responsabilità di essere il leader della squadra.

"Le doti da leader di Marco non le scopriamo quest'anno, le abbiamo viste lo scorso anno, quando ho preso in mano la squadra con l'assenza di Jorge. Tutta l'aspettativa poteva essere sul campione del mondo, chiaramente, ma Marco ha dimostrato di essere un vero leader sia in pista, nel box e anche fuori dal box. Questo non è scontato per i piloti, ma è veramente un grandissimo uomo squadra, forse uno dei più grandi che abbiamo mai visto da questo punto di vista".

Infine, quando gli è stato domandato cosa bisogna aspettarsi dall'Aprilia nel 2027, ha concluso: "Sicuramente saremo una squadra italianissima e fortissima. Devo dire che se per caso la prestazione farà più fatica ad arrivare per motivi di gomme o di progetto un po' più acerbo rispetto ad altri, io sono serenissimo che già a metà stagione saremo molto competitivi, perché questa è un'azienda che in questi anni ha fatto una grande crescita tecnica per le persone che ha, e visto che le persone ci saranno ancora in futuro, non posso fare altro che essere decisamente molto ottimista. Quindi io credo che Aprilia sarà protagonista in futuro e credo che il motociclismo italiano, perlomeno come costruttori, sarà leader".

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