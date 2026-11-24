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MotoGP | L'ingegnere di Marquez spiega come "il suo modo di mettere pressione abbia spinto i rivali a sbagliare"

La decima corona di Marc Marquez, la seconda con Ducati, è frutto del lavoro, del sacrificio e della qualità del pilota spagnolo, ma anche il risultato degli errori dei suoi rivali, che "con la sua pressione, ha portato a commetterli", spiega Marco Rigamonti.

Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 24 nov 2026, 11:08

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Marco Rigamonti habla con Marc Márquez en el box de Ducati

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

A nessuno sfugge che lo scorso 9 maggio, quando Marc Marquez annunciò che si sarebbe sottoposto ad un intervento, ancora una volta, al braccio destro, le possibilità di rivederlo campione del mondo MotoGP quest'anno erano piuttosto scarse.

Da allora, però, il pilota della Ducati ha affrontato una sorta di catarsi, soprattutto per quanto riguarda il cambiamento del suo modo di affrontare i weekend di gara e la trasformazione del suo stile di guida, imposta dai molteplici infortuni che hanno penalizzato il suo fisico.

Chi conosce più da vicino ciò che è accaduto e i cambiamenti che Marquez ha affrontato quest'anno è il suo ingegnere di pista, l'italiano Marco Rigamonti, che sta disputando la sua seconda stagione al fianco dello spagnolo nel box Ducati e con il quale ha già festeggiato due campionati mondiali.

Come a tutti, anche all'ingegnere ha sorpreso il calo di prestazioni così marcato subito da Márquez all'inizio della stagione.

"Certamente, nelle prime gare era un po' strano perché non era chiaro quale fosse il problema che aveva al braccio e, quindi, sapevamo che sembrava semplicemente una questione di mancanza di forma perché durante l'inverno non aveva potuto prepararsi", spiega Rigamonti in una conversazione con Motorsport.com.

"Tuttavia, quando è tornato dopo l'operazione è stato chiaro quale fosse stato il problema: non aveva forza. Quindi, rispetto all'anno scorso, quest'anno doveva gestirsi e, di conseguenza, poteva cercare il limite solo in alcuni giri".

"Era un po' più difficile perché avevamo meno informazioni e anche perché per lui era più complicato, dato che non andando sempre al 100%, faceva fatica a capire di cosa avesse bisogno".

Rigamonti aveva individuato segnali chiari del fatto che, ad inizio anno, le cose non fossero a posto, come nel 2025. "Vedevi che non era lo stesso, era molto pensieroso e non era felice, si notava. Faceva fatica e non capiva perché, ma vedevi che non era tranquillo e non era contento della sua guida perché non poteva dare il 100%", ricorda.

Marco Rigamonti, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Una delle chiavi che tutti evidenziano come fondamentale per la conquista del campionato di quest'anno è il cambiamento di stile di guida di Marquez.

"Quest'anno è meno aggressivo perché non ha la forza necessaria per guidare tutti i giri in quel modo e, quindi, cerca anche di configurare la moto per una guida meno fisica, che gli permetta di disputare le gare a quel livello senza arrivare ad avere problemi di affaticamento", sottolinea.

Dopo la caduta di Le Mans, l'operazione e l'assenza al GP di Catalogna, Marquez è riapparso al Mugello, dove è arrivato a trovarsi a 102 punti dalla vetta. Da lì, il catalano ha iniziato a carburare come una macchina, con cinque vittorie nelle sette gare successive.

Nonostante ciò, Rigamonti ammette che, in nessun momento, ha pensato che il Marquez del 2025 fosse tornato. "Mai, nemmeno adesso, perché non è affatto così. Non ha la forza né la resistenza che aveva l'anno scorso. Speriamo che con l'allenamento durante l'inverno torni in forma come lo era allora. Non sappiamo se tornerà a quel livello, ma ancora adesso non è affatto il Marc dell'anno scorso", dice.

Nemmeno con quella striscia così spettacolare tra Ungheria e Misano, quando inanellò quattro bottini pieni da 37 punti in sette Gran Premi, Rigamonti vedeva il titolo in tasca.

"No, no. È guardando giro per giro, gara per gara, che vedi che si avvicina agli altri, ma fino a poche gare fa tutto era un'incognita per quanto riguarda Marc".

Rigamonti si riferisce al fatto che, fino al GP d'Australia, un'Aprilia, quella di Jorge Martin, era davanti in classifica generale, e l'altra, quella di Marco Bezzecchi, iniziava a dare segnali di essere una rivale tosta, vedendo regolarmente le quattro moto di Noale nella parte alta delle classifiche dei tempi.

"Ovviamente, lui riesce a superare un po' i limiti della moto con la sua guida. È evidente che in alcune gare l'Aprilia era superiore e in altre lo era la Ducati. E se guardiamo la media, forse l'Aprilia è superiore", concede l'ingegnere.

"Ma Marc, oltre al suo talento come pilota, ha anche l'esperienza per gestire le gare. Sa quando deve mettere pressione, quando è il momento di spingere e quando no. E questo provoca anche gli errori degli altri. Non sono solo errori causati dai piloti stessi, sono anche provocati dal modo in cui Marc gareggia, da come mette pressione nel time attack e all'inizio delle gare, portando gli altri a commettere errori", dice Rigamonti, con riferimento alle cadute di Martin e Bezzecchi.

"Misano è stata davvero enorme. Dopo tre partenze in cui Marc è arrivato alla prima curva davanti a Bezzecchi, in gara non è successo: Bezzecchi era davanti, ha provato di tutto, ma è caduto. Pertanto, gli errori sono dovuti anche al ritmo e alla pressione che Marc mette addosso", sottolinea l’ingegnere comasco, evidenziando una chiave importante che lo stesso Márquez ha confermato dopo aver vinto il suo decimo titolo mondiale: "Non metti più pressione a te stesso, ma piuttosto vuoi metterla agli altri. Quest’anno Bezzecchi era il più veloce, e Martin quello che lottava di più. Ma sono riuscito a combinare il meglio di entrambi. È lì che siamo riusciti a strappare loro il titolo", rivela il #93.

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